De no creer: el monto que rechazó Furia para seguir trabajando en Telefe

Fue la periodista Laura Ubfal quién dio la primicia de que Juliana ‘Furia’ Scaglione y Telefe decidieron rescindir el contrato que los unía laboralmente, de común acuerdo. La polémica ex participante de la última edición de Gran Hermano no paró de criticar al programa y a la producción, al grito de que ella había sido la ganadora y que hubo fraude en las votaciones y esto habría molestado al canal de la pelotas.

Por su parte, la ex participante de Gran Hermano contó los detalles de la rescisión del convenio laboral con la señal de Paramount: “La noticia fue spoileada hace unos días, la verdad es que Telefe y yo rescindimos contrato. No estamos más juntos. Tengo libertad absoluta ahora".

Furia 2.jpg Furia.

“Terminamos de buena manera, nos queremos mucho. Por el momento, y esto es público, no le doy la visibilidad a ningún canal más que a mí misma. Esto significa que tampoco con Kuarzo. Ambos nos queremos mucho, esto es muy fuerte y por eso yo les pido a ustedes que no hablen mal de mi potrero. Yo tampoco lo voy a hacer porque es donde me encontraron, yo hice un casting. A mí me encuentra Kuarzo y me abre las puertas a Gran Hermano”, pidió en vivo a través de sus redes.

Las cifras detrás de la ruptura de Furia con Telefe

En ‘BDA Extra’, Pampito contó más detalles sobre la ruptura del contrato y reveló la cifra que le ofreció Telefe y que Furia terminó rechazando: "¿Qué pasa con los pibes de ‘Gran Hermano cuando terminan el reality? Está la polémica con Furia que terminó su relación con Telefe muy pronto, cosa que no pasó en ninguna de las ediciones".

"Ayer estuve hablando con gente del canal que me contó detalles del contrato rescindido. Telefe estaba interesado en Furia y le ofreció un sueldo mensual, sin tener un trabajo, solamente para tenerla. cosa que no hace con ninguno de los ex participantes", agregó el panelista.

Furia de Gran Hermano Furia, de Gran Hermano, vivió un divertido momento con un joven deportista de Río Negro.

"El canal le ofrecía tres millones de pesos por mes pero ella quería más dinero. Lo que me decían desde el canal es que lo que no entienden es que la gente no se hace rica en la tele, que llegó tarde, que eso pasaba en los 90. Lo cierto es que ella pidió más plata y el canal le dijo ‘hacé la tuya'".

"Me parece que Furia vio el negocio por otro lado, quizás más a corto plazo porque yo creo que ella hoy va a facturar mucho más que eso pero con Telefe tenías una carrera a largo plazo", cerró.