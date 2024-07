El ataque de bronca de una fanática de Furia: "Puse 3 millones y ahora esto"

Una medida tomada por la ex participante de Gran Hermano hizo enojar a gran parte de los "Furiosos".

La mayoría de sus compañeros de Gran Hermano, están enemistados o directamente optaron por no tener relación con ella. Los panelistas de El Debate que la bancaban, de a poco le van soltando la mano a la doble de riesgo. Sin ir más lejos, esta semana protagonizó una escandalosa pelea con Gastón Trezeguet. Y hasta la producción del canal cortó relaciones con la entrenadora: Laura Ubfal dio la primicia de las partes han decidido rescindir el contrato de común acuerdo.

Ahora, es su propio fandom, el que tanto la bancó durante su estadía en la casa más famosa del país y el que hizo posible que sacará del juego a 16 jugadores, el que se está corriendo de sus filas.

La razón del enojo de una fanática contra Furia

Una nueva polémica se ha instalado en torno a Juliana 'Furia' Scaglione quién decidió aprovechar su momento de fama para sacar un rédito económico, pero la estrategia no fue la más atinada. La doble de riesgo comunicó a sus seguidores que cobraría 5 mil pesos cada uno de los saludos personalizados que envíe a sus fanáticos.

A su vez, advirtió que iniciaría demandas contra todas las cuentas de fandom’s que utilicen su nombre para facturar. Esto causó disgusto entre quienes la apoyaban, ya que muchos de ellos destinaron mucho dinero para que ella permanezca en el reality, a través de los votos telefónicos en los que participaba gala tras gala.

Una de las fanáticas se expresó con mucho enojo a través de su cuenta de X. Advirtió que no bancaría más a la ex jugadora: “Me bajo del fandom furioso. Todo lo que está haciendo tiene un límite. La banque desde el día 1. Aporté un total de aproximadamente 3 millones de pesos a las unificaciones para que se quede, pero ya, que me quiera cobrar un saludo o ponerme una demanda... next”, escribió la usuaria, totalmente decepcionada por la actitud de Scaglione.

Por otro lado, Furia había aclarado días atrás en Toda, el programa que conduce Alex Caniggia en Carajo Stream, que se encuentra recaudando dinero. Aclaró que aún no cobro lo adeudado por Telefe y que necesita de un sustento económico para poder invertir en sus futuros proyectos.