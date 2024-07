Los millones que pidió Furia para ir a un cumple de 15

IMG_1948.jpeg





El malestar no tardó en llegar a las redes y hubo indignación de los usuarios que coparon el posteo de varios comentarios contra la mediática. “Tanto ella como sus seguidores dan vergüenza ajena”, “Precios accesibles jajajaja”, “En la fiesta: "bueno quiero decir que la quinceañera es una envidiosa y una gila de MierrdaaaAaa", “Pero quién de cree que es”, fueron algunos de los comentarios.





Furia contra sus fans

No es la primera vez que Furia se refiere a sus ingresos posreality. En una página, la también entrenadora personal escribió: "Hola, soy Furia! Si solicitás un video o una foto, enviando el comprobante de pago a [email protected] envia el pedido al mismo con el nombre de la persona y un correo para enviar el contenido solicitado".

En cuanto a los valores se supo que la sexta eliminada de la casa tiene algunas promos como por ejemplo: "Foto más video saludo de Furia a $5000".

Pero eso no es todo. No solo busca solvento económico tras la culminación del certamen, que midió 20 puntos en su último programa, sino que Furia amenazó a su fandom con iniciarle acciones legales en caso de seguir utilizando su "marca registrada".

"Hay algo que pedí, lo pedí hace semanas atrás y ellos no lo cumplieron, y es que le saquen mi nombre a lo que es una especie de concesión o no sé qué carajo tienen por una cuenta que se llama Furia Oficial o algo así. Yo lo que quiero es que le saquen la palabra Furia. Es por un tema económico y por un tema legal", dijo en un streaming junto a Gastón Trezeguet.

Y sumó: "Si ustedes no le sacan le nombre, yo tengo que iniciarles un juicio y tengo que reclamar mis derechos. Mi marca está registrada. Necesito que todas las cuentas quiten el nombre, los que realmente están generando ingresos con eso. No los que no están generando. Necesito que, si la Furioneta no hace eso, que es la que controla todo eso, voy a empezar acciones legales. Necesito que le saquen mi nombre, se los pido por favor".