La guerra de insultos de Yanina Latorre y Gastón Trezeguet por su pasado

La periodista de chimentos Latorre y el ex hermanito Gastón Trezeguet se pelearon en las redes sociales por la ex jugadora de Gran Hermano Furia Scaglione.

El ex hermanito finalista del certamen en 2001 Gastón Trezeguet fue uno de los protagonista en las polémicas que se generaron en la parte externa de la casa, siendo uno de los defensores de la ex participante Juliana Scaglione , conocida como Furia, que fue eliminada tras un mano a mano con Martín Ku, quien también le dijo adiós a la casa donde cosechó una gran cantidad de dinero por los premios obtenidos.

Las redes sociales fueron el canal donde Trezeguet tuvo un nuevo y tenso cruce con la periodista de chimentos e integrante del programa LAM Yanina Latorre, donde no se guardaron nada en la discusión y sacaron los trapitos al sol. “Buenos días, Yanina (Latorre)... Pelotudo y chupa pito, ponele que te la banco, pero chupa concha... ¿Por qué? Me siento re insultado ”, escribió Gastón en su cuenta de X (ex Twitter).

Tweet Latorre-Trezeguet.jpg

Ante este mensaje expuesto en las redes sociales donde sus fanáticos fueron espectadores de lo dicho, Yanina no se quedó callada y, fiel a su estilo, redobló la apuesta: “Estás a 2 minutos de chuparle la concha a Furia. Ojo. No lo descartes. Y no me discrimines las conchas”, esbozó sin escrúpulos.

La pelea de Yanina con Furia

En misma sintonía que Trezeguet, la ex participante de Gran Hermano arremetió contra la panelista de LAM con un comentario desagradable que la dejó en el centro de la polémica: "Yanina Latorre, lavate los dientes porque tenés un olor a mier... en la boca", lanzó en el programa Se Picó que conduce Gastón en el streaming Generación Z, y reiteró: "¡Lavate los dientes!". "¿Te gusta el show? ¡Yo te doy show! ¡Lavate los dientes!".

Ante los polémicos dichos, Latorre se expresó en el programa que conduce en radio El Observador: "Ni siquiera me ofende", comenzó diciendo y detalló: "Todos me pidieron un descargo porque viste que lo mío es el descargo...".

Latorre- contra-Trezeguet.jpg

"Pero... ¿Qué descargo voy a hacer sobre alguien que no existe? ¿Quién es Furia?", apuntó contra la ex jugadora de Gran Hermano. En continuidad con su relato, expresó: "Es una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de Gran Hermano y ni siquiera llegó a la final porque se fue con el casi 70% del público en contra".

Enojada por la situación, Latorre atendió a la periodista Laura Ubfal, también defensora de Juliana, y a Trezeguet: "Le hacen creer (a Furia) que es Madonna".