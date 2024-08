Paula Chaves fuera del Cantando: ¿Se bajó por temor al fracaso?

Yanina Latorre, por su parte, sumó que la famosa “pidió más plata” y “empezó con muchas exigencias descabelladas”.

Aún sin conductor confirmado, el Cantando ya tiene fecha de inicio en la pantalla de América y será el 16 de septiembre. El ciclo tendrá como jurados a Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Nacha Guevara (como reemplazo de Oscar Mediavilla que renunció) y Milett Figueroa, la novia de Marcelo Tinelli.

polino portada.jpg

Entre los participantes que podrían cantar están: Benito Fernández, Alfa de Gran Hermano, El Conejo Quiroga, Barbie Velez, Juana Repetto, Cami Mayán, Jey Mammon, Santi Talledo y Mica Vázquez. También figuran en el listado: Melody Luz, Juli Castro, Martín Salwe, Silvina Escudero, entre otros.

La versión de De Brito

El periodista contó que hay partes del contrato que no convencieron a la modelo. “El cantando se va a hacer lunes, en vivo, y los martes y miércoles se van a grabar los otros cuatro programas de la semana”, comenzó.

“Van a grabar dos programas el martes y dos el miércoles por una disponibilidad del estudio”, sumó De Brito explicando que la metodología del reality mucho no le gustó a la mujer de Pedro Alfonso.

Y luego agregó: “Cuando empiecen las eliminaciones, serán todas en vivo, y Paula quizá tenga que venir un jueves a sacar un sobre solamente y para una mujer es más jodido que Tinelli porque se tiene que poner el vestido de nuevo y maquillarse”.

“Y ella está con los tres pibes y los nueve perros, en chancletas y cebándole mate a Pedro en su casa y no quiere ir desde San Isidro hasta Balvanera. Y ahí ya no son tres días, son cuatro, y ya no es lo mismo”, analizó el periodista de espectáculos.

También señaló que hay participantes que no son del agrado de la modelo y pidió bajarlos.

Lo que dicen las redes

En tanto en las redes sociales se hicieron eco de la baja de Paula Chaves del programa y muchos usuarios especulan que la modelo no se quiere poner al frente de un programa que podría ser un fracaso en la pantalla.

“Se dio cuenta que iba a ser un fracaso”, “Inteligente Paula. Sabe que ese programa va a ser inmirable”, “Lo bien que hizo en no firmar yo no entiendo como hay gente que se suma a sus proyectos sabiendo que no paga sueldos y le debe a casi toda la empresa””, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.