Pechi: "Parece que si no sos del MPN, no sos neuquino"

"Yo tengo 98% de conocimiento. Me puede votar o no, pero me conoce. Tenemos una gran instalación de Cambiemos, que está constituido por partidos con historia. Y estos dirigentes son reconocidos en estos ámbitos", sostuvo sobre la alianza que integra.

Consultado sobre las posibilidades de que Paola Scrigner, David Schlereth o Leticia Estévez sean su compañero de fórmula, Quiroga volvió a tirar la pelota afuera y esquivó la respuesta.

No es lo mismo estructura que punteraje

Sin embargo, manifestó que Scrigner ocupará algún espacio y evalúan que sea la candidata a intendente a Neuquén. Mientra que en referencia a Estévez destacó que puede tener posibilidades.

"Es una joven (Estévez) que representa la neuquinidad, se ve ese sentimiento de neuquina, que no es patrimonio de ningún partido político. Parece que si no sos del MPN no sos neuquino, sino que sos marciano", agregó Pechi.

"Tengo un gran respeto por el MPN como partido, pero Jorge Sapag y Omar Gutiérrez perdieron la brújula. No es lo mismo estructura que punteraje. En la época de Felipe se hablaba de estructuras como Copade", dijo y resaltó que va a trabajar para reemplazar al partido provincial para darle potencial a Neuquén.

"Acepté encabezar este proyecto para darle arranque al potencial de una provincia que nos esconde. Cuando comparamos presupuesto por costo por habitante, en Neuquén hay cuatro veces más recursos más que en Córdoba. Pero no hay mejor nivel de vida", añadió.

"A mí me emociona el futuro, no el pasado. Siempre pienso en Neuquén hacia adelante y me emociona. Nosotros nos habíamos propuesto un futuro que hoy es presente", concluyó Quiroga.

