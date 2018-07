Embed Estás de acuerdo con que el gobierno provincial devuelva la plata que le descontó a los docentes que hicieron paro? — PechiQuiroga Oficial (@pechi_quiroga) 17 de julio de 2018

En una publicación de Facebook que acompañó con notas periodísticas de los dos diarios regionales, el jefe comunal también arremetió contra el gobierno provincial, a quien pidió “no ceder ante las presiones del sindicalismo”.

“¿Por qué no aprovecharon el receso de invierno para recuperar contenidos? No se ha recuperado ni un solo día. Por favor, no nos mientan más. ¿Vos estás de acuerdo en que se paguen los días a los docentes que no trabajaron?”, se preguntó.

