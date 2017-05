Peligran las clases en el CPEM 30 de El Huecú por falta de auxiliares

El establecimiento cuenta con un portero por la mañana, y en la tarde hay dos trabajadores. En el turno noche, en tanto, hay uno solo. "Tengo tres vacantes, dos por jubilaciones y una por una renuncia, que quedaron sin cubrir desde el año pasado", indicó Rodríguez.

“Para que la escuela funcione normalmente necesita tres auxiliares activos por turno”, relató a su turno Agustina, una mujer cuyo hijo cursa en el CPEM e integrante de la comisión de padres.

El directivo consignó que los auxiliares no dan abasto con las tareas de limpieza y refrigerio, y la carencia de esos puestos laborales muestra ya sus consecuencias. "Por ejemplo para este martes en la mañana no sabemos si viene el auxiliar y no podemos darle el desayuno a los chicos. El de la tarde aún no sabemos si tendremos a los dos auxiliares porque uno tiene la hija enferma", ilustró.

Con este panorama, la jornada escolar de este martes podría verse reducida, lo que afectaría a unos 300 estudiantes que asisten regularmente.

Los directivos han elevado nota a Educación con el pedido, pero no han obtenido una respuesta. Además, manifestó que este martes habrá una reunión de las autoridades y esperan que haya una pronta solución.

“Queremos una solución inmediata para el dictado de clases y a las autoridades que se hagan cargo”, concluyó.