Penas de entre 13 y 18 años para los asesinos de Maier

“Hicieron todo para que las víctimas no pudieran pedir ayuda, aun sabiendo que había una persona moribunda que necesitaba auxilio para no morir”, sostuvo el juez Alejandro Cabral al leer la sentencia para Vicente González (34), Aaron Lizama (20) y Juan Carlos Fuentes (19). Además, tal como había sostenido el jurado popular que los condenó, destacó que “tuvieron intención de matar” y que no quedó determinado quién disparó, por lo que todos tienen el mismo grado de participación en el crimen.

La semana pasada, fiscalía y querella habían solicitado penas elevadas para los tres condenados -25 años para González y 17 para Lizama y Fuentes-, mientras que los defensores fueron por las mínimas e incluso adelantaron que impugnarán el veredicto.

En este sentido, en el caso de González, el juez Cabral resaltó su pasado delictivo y el estar cumpliendo una condena efectiva de 4 años y medio por robo armado. “Nunca se planteó otro modo de vida que no fuera el delito”, argumentó Cabral y le impuso 18 años de prisión que se unificarán en 21 con la condena anterior.

Por la corta edad de Fuentes, le dictó 13 años y 4 meses, tal como había solicitado su abogado defensor Gustavo Barroso. Por último, a Lizama le impuso 14 años de prisión, mientras que su defensor Carlos Vaccaro -quien insistió en que se trató de un robo sin intención de matar- había pedido 6 años. Para ambos, fiscalía y querella habían pedido 17 años.

González no saldrá de la cárcel por un largo tiempo. Los otros dos continuarán con prisión preventiva hasta el 2 de febrero, fecha en la que vence el plazo máximo de un año para esa medida y se espera que la sentencia quede firme.