Pepe Mujica: no es sencillo comprar vacuna contra el Covid

Para Uruguay no es fácil comprar la vacuna contra el Covid-19 , dijo el ex presidente de ese país, José Pepe Mujica durante su programa radial de este lunes 4 de enero. El ex mandatario del Uruguay afirmó en su programa radia que: "algunos países con muchísimos recursos han salido a comprar a diestra y siniestra, hasta ofreciendo pagar más".

Mujica afirma así que al ser Uruguay un país de 3 millones de habitantes tiene una batalla díficil de librar en los mercados que tachó de desiguales para la distribución de la vacuna contra el Covid-19. "Al parecer algunos laboratorios, de los muchos que están en carrera, tratan de aprovechar la coyuntura; me han dicho desde el exterior, por ejemplo, que una de las firmas conocidas, que está fabricando vacunas, ha pedido en algunos países compromisos jurídicos, que no se le hagan reclamos por contrariedades secundarias que pudieran aparecer. Yo no sé si es cierto semejante disparate, pero la gente que me ha dicho esto es bastante seria y bien informada", afirmó Mujica.