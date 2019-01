Pereyra insistió con la Reparación Histórica para Neuquén

“Es cierto que Neuquén recibe regalías, pero eso no alcanza. Hay que hacer muchas obras de infraestructura. Hay mucha gente que está llegando a Añelo, Plaza Huincul, Cutral Co, Centenario y otras localidades y tenemos que hacer obras porque si no van a ser más los problemas que los beneficios”, dijo. Y agregó: “Tenemos que prepararnos, porque está situación no nos puede sorprender de la noche a la mañana”.

Pereyra reconoció la función de los ingresos por regalías, pero aseguró que no “alcanza” porque tiene otro destino. “Hay que hacer la reconversión productiva y no la estamos haciendo por este problema, porque hay que tapar agujeros todos los días. Si lo dejamos así, en dos años vamos a tener serios problemas si no conseguimos la asistencia extraordinaria”, dijo.

Elecciones

Sobre el panorama electoral con vistas a las elecciones para gobernador, indicó que el partido provincial está “muy bien” y con “todos los sectores trabajando”.

“Lógicamente hay problemas porque somos una familia grande y siempre hay inconvenientes. Pero nos volvemos a juntar, nos volvemos a reunir y nos encaminamos para participar en las generales”, indicó.