Pereyra rechazó proyecto de Nación de aplicar retenciones al petróleo

“La readecuación de la norma, como pretende Dujovne, es un recorte que va a impactar de lleno y de forma negativa en los desarrollos de la cuenca neuquina con el consiguiente freno a las inversiones y al trabajo”, dijo Pereyra.

Además, el legislador por el MPN recordó que el Gobierno Nacional no sumó nuevos proyectos al plan de estímulo a la producción de gas y "probablemente no sólo no incorpore ninguno de los 12 que aún esperan, sino que busque recortar algunos de los 8 ya aprobados”.

Pereyra calificó de “absurdo” el recorte, porque “un gobierno que se jacta de trabajar con reglas claras lo primero que hace es cambiar sus compromisos con el área más dinámica de la economía como es el desarrollo de los no convencionales en la cuenca neuquina".

"Es ridículo hacer proyecciones de crecimiento e inversiones y salir a vender Vaca Muerta por el mundo cuando a poco de andar ya cambian las condiciones. todos estamos haciendo un esfuerzo enorme para contribuir al desarrollo del país y esto lo que hace es poner un freno que afecta de manera directa el trabajo de los neuquinos”, agregó.

Por otra parte, también cuestionó que hayan impuesto retenciones a las exportaciones, algo que desestabiliza la cadena productiva de los combustibles “porque no solo afecta las relaciones entre productoras y refinerías, sino que además afecta las cuentas públicas porque se liquidarán menos regalías”.

