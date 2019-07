Pereyra quiere que Rincón se adelante al boom petrolero

“Tenemos que adelantarnos en Rincón y construir viviendas y hospitales como venimos haciendo con la provincia y el sindicato y todo lo que hay que hacer para que no nos sorprenda. También para que se pueda producir y se pueda evacuar esa producción sin generar cuellos de botella”, sostuvo Pereyra, quien insistió en la necesidad de contar con el apoyo de Nación y leyes que ayuden a acompañar este crecimiento, como el proyecto que presentó en la Cámara Alta para declarar de interés nacional la explotación no convencional y crear un fondo para infraestructura. “El impuesto a las exportaciones de cuatro pesos por dólar que le sacan a la producción del no convencional tiene que venir directamente a la provincia para desarrollar infraestructura y evitar el colapso, haciendo sustentable al sector”, afirmó.

Pereyra resaltó la importancia de la formación Vaca Muerta para el desarrollo de un país como Argentina, “donde deben entrar divisas para estabilizar la economía, y para eso hay que exportar. Ya logramos el autoabastecimiento de petróleo, ahora tenemos que pensar en la exportación”.

