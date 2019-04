Pérfora y el Rojo, listos para dar otro paso

“Llegamos con un cansancio importante porque fue una serie muy física con Cipo”, reconoció Ignacio Claris, base de Pérfora. “Llegamos con buen ritmo deportivo y anímicamente fuertes. Prefiero llegar así y no descansado”, añadió.

Los antecedentes son negativos ante los bahienses: perdió los tres partidos jugados. “Cuando hicimos la gira por Bahía llegamos con dos internos menos y el juego fuerte de ellos es en ese sector. Ahora con el equipo completo vamos a tener más variantes y tenemos que mejorar en los momentos claves defendiendo a sus figuras”, analizó Claris.

Independiente, ya instalado en Córdoba, enfrentará por primera vez a su homónimo de la ciudad de Oliva. Esta noche desde las 22.

El Rojo supo liquidar la serie rápido ante Sol de Mayo y hace una semana se enfoca en su rival. Para Juan Levrino, goleador en el último partido, fue una ventaja. “Es un beneficio poder descansar teniendo en cuenta lo acotado que es el calendario. Los más tocados se pueden recuperar”, dijo.

Sobre su adversario, Levrino afirmó: “Vimos algunos videos. Al no tener scouting de ellos es todo nuevo. Es un equipo parejo con gente de experiencia, alta y un buen base. Queremos aprovechar que no nos conocemos para quedarnos con el primer punto. Podemos sorprender y buscaremos ganar para liquidar la serie como local”.

Farías: “Los antecedentes contra Pérfora ya no influyen”

El neuquino Sebastián Farías, actual jugador de Villa Mitre, habló en la previa del cruce ante Pérfora. “Sabemos que llegan de una dura serie contra Cipo, pero vamos a tratar de imponer nuestro juego, sabiendo que los últimos partidos contra ellos nos costó jugar bien y salieron muy friccionados”, analizó el jugador perimetral.

Respecto de las estadísticas ante el Verde, el capitán del Tricolor dijo que en esta instancias son irrelevantes. “Los antecedentes de que ganamos todos los partidos contra ellos los tenemos presentes, pero ya no influyen. Ahora empieza otro torneo y no nos confiamos en lo que ya pasó”, manifestó el ex campeón argentino con la selección neuquina.