Por un lado, el ex CQC le bajó el pulgar a una posible candidatura de su rival televisivo en los 90. "Acá necesitamos líderes, no gente conocida", sentenció. "Tenemos un problema con los líderes y si creemos que líder es una persona que tiene 20 puntos de rating estamos meando afuera del tarro", dijo en una entrevista con Infobae.

Aunque luego bajó el tono al señalar que "no es que descrea en su buena voluntad de trabajo", Pergolini no perdió la oportunidad de recordarle su fallida candidatura como Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. "Mirá el 38 a 38 de la AFA… Le habrá dolido eso a Marcelo, se habrá sentido un outsider ahí. Somos un país complicado, un país bipartidista. Mandan los que nacieron en esos lugares. Uno no puede caer de sopetón y decir: Yo soy conocido'", postuló.

Por otro lado, el creador de Vorterix habló de la situación del Pity Álvarez, quien hace unas semanas asesinó a balazos Cristian Díaz en Villa Lugano. "No me sorprende y lo lamento mucho. Va a seguir pasando", lanzó Pergolini.

"Es Michael Jackson, también le pasó a Demi Lovato, o sea que ya no es que el rocker es un reventado. Es una realidad, y no nos podemos quedar en Pity como un hecho individual", remarcó.

"Tenemos varios problemas graves, como el paco. Es una droga muy chota, básica y dañina. Tenemos muchos problemas con el alcohol y con los chicos. Y lo digo ahora que tengo 54: yo he hecho programas en los que me sentaba y me ponía a chupar, he hecho programas andá a saber cómo… Hoy tengo otra distancia y he tenido una vida muy agitada. Así que también lo digo un poco por conocimiento y también como sobreviviente", subrayó. "Los gobiernos tiene que ser educadores y preocuparse por nuestra salud, por nuestra enfermedad. Y nosotros no tenemos gobiernos así", lamentó.

En cuanto las denuncias por acoso que apuntan contra varios famosos, Pergolini consideró: "Es un momento especial, en donde está bien que ciertos colectivos sientan que pueden hacerlo, que tienen aval y que están acompañados. El otro día escuchaba algo muy interesante: 'Es muy difícil ver con los ojos de hoy el pasado'. Lo cual no quiere decir que no tengan por qué no gritar. Es loco porque en su momento un montón de gente escuchaba los discos de La Bersuit, o a Cacho Castaña. Hoy en día ni siquiera lo entendemos. Vemos chistes de Olmedo, Porcel… Ver con los ojos de hoy el pasado tiene otra forma de ser juzgado. Y también hay que entender que es muy feo haber estado sufriendo injusticias. Muchos lo podrán decir ahora y muchos aprovechan. Son momentos movilizadores".

No obstante, el conductor manifestó que no se arrepiente del humor que hizo en el pasado ni de nada. "No creo que debería replantearme nada. Aunque si uno escucha grabaciones, pediría el Ojo de Halcón. Es medio injusto que te caiga la espada de Damocles. Sobre todo hay que ver qué adulto sos hoy en día, y cómo ves a ese chico".

Sobre la desvinculación de Elizabeth Vernaci de Radio Con Vos, luego de que las autoridades de la emisora le pidieran que despidiera a su compañero Humberto Tortonese, Pergolini expresó: "Es una persona que le va a dar prioridad a sus amigos y a su situación. Lo puede hacer y lo hizo, lo cual es increíble".

A su vez, el empresario manifestó que no tiene ni le interesa tener amigos en dentro de ámbito mediático. "Con los que lo he tenido, como Eduardo De La Puente, un gran amigo, fue muy difícil. Yo intento ir lo más decente y lo más derecho que puedo. A veces no lo he sido, pero creo que la mayoría de las veces lo he sido. A veces fue para mi beneficio, y a veces para el beneficio de otros. Es muy difícil en la vida de todos tomar esas decisiones. Que me vaya bien a mí, que le vaya bien al resto".

