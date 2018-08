Mario Pergolini vuelve al noticiero pero por Instagram

“Los menores de 40 ya no ven noticieros. Hoy me cuesta mucho encontrarle un sentido a ser parte de un canal de noticias como TN o C5N”, afirmó Pergolini. También consideró que el presente y el futuro del consumo mediático no está en la TV tradicional, sino en la combinación de los formatos que respondan a dar contenido en donde las audiencias eligen estar.