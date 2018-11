Perro salvó a tres nenes de que los muerda una víbora

Mendoza. Simón es el nombre de uno de los seis perros adoptados que tiene Valeria. Aunque, claro, por más que no quiera, desde ahora él es su favorito. Y no es para menos: su mascota, raza “perro”, se convirtió en héroe, en el ángel guardián de lo más importante que tiene su vida: su tres hijos. Porque estos podrían haber sido atacados por una víbora yarará si no fuera porque Simón se interpuso en el camino y espantó a la serpiente, aunque no salió ileso. Precisamente, una mordedura le provocó una fuerte inflamación y dificultades para respirar. Después de mucho trajinar, y con el tiempo que comenzó a jugarle en contra a la salud del animal, Valeria logró que a su perro le dieran el antídoto que lo sacó de la agonía y ahora lo tiene en plena recuperación en su casa.