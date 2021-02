Pese al corte de ruta, Junín celebró su 138° aniversario

“Quiero felicitarlos, porque se incorpora un eslabón más para seguir afianzando e incrementando este gran equipo de salud que tenemos a lo largo y ancho de la provincia”, dijo Gutiérrez en la inauguración con relación al nuevo centro de salud que no es una noticia menor en tiempos de pandemia.

WhatsApp Image 2021-02-15 at 17.41.59.jpeg

Pese a las complicaciones que se presentaron para terminar la construcción, el gobernador aseguró: “Es una gran alegría poder inaugurarlo antes del inicio del ciclo escolar. Es un gran triunfo de toda la comunidad educativa de Junín de los Andes, personal docente y no docente, de las autoridades del jardín, del distrito, de las familias”. Además, expresó: “Hasta que no terminemos el último jardín no vamos a parar”.

El gobernador consideró que con nuevos usos, hábitos y costumbres se han vuelto a desarrollar distintas actividades. “Es hora –dijo- de volver al tránsito de manera segura, alternada, presencial y virtual, en nuestras escuelas haciendo foco en los principales protagonistas: los niños y niñas que se han visto impedidos de vincularse. Vamos en busca de esa re vinculación tan necesaria”.

Y agregó que “estoy convencido que el sistema educativo va a saber recibirlos para escucharlos en lo que es la escuela, la segunda casa” y destacó que Neuquén sea una de las cinco provincias que logró aprobar los protocolos correspondientes para eso. “Especialistas han destacado y rescatado la excelencia de los protocolos que ha preparado la provincia a partir de la centralidad del Consejo Provincial de Educación”, informó.

-> Las protestas que complicaron el aniversario

Sin embargo, los actos que se preveían por el aniversario de la ciudad fueron tomados por sorpresa por los cortes en la ruta 40 realizado por unas 12 familias que reclaman tierras.

Este lunes, pese al feriado, los manifestantes aprovecharon el fin de semana largo para continuar con su reclamo. “Esto es una toma del puente Curruhué sorpresiva. No teníamos información que pudiera suceder esto. Estas 12 familias están tomando una tierra del IPVU que ya estaban tomada y que está judicializada”, señaló el intendente de Junín de los Andes en declaraciones a LU5.

incidente puente rio curruhue junin rodolfo ramírez

El intendente dijo que “el municipio no tiene tierra para reubicarlas y si la tuviéramos estaríamos incumpliendo con otras familias que hace muchos años están a la espera de una respuesta de tierras”.