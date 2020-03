Cristina no está en la reunión clave de esta tarde porque había solicitado permiso a la Justicia para viajar a Cuba, donde su hija Florencia se encuentra internada bajo tratamiento médico como consecuencia de un estrés postraumático y un linfedema en las piernas. La presentación se hizo ante el Tribunal Oral Federal 2, que tiene en sus manos la realización del juicio oral por la obra pública, y la autorizó a viajar por el lapso de una semana, hasta el próximo domingo. Por ahora, como Cuba no es un país de riesgo, no hay restricciones allí para ir y volver.

“El sábado estuvimos desde las cuatro hasta las siete y media de la tarde juntos, viendo estas cosas", manifestó el Presidente en una entrevista con los periodistas Gonzalo Aziz y Sandra Borghi. "Ella me ayuda mucho porque tuvo en su momento el caso de la influenza y la gripe A y vivió una situación parecida. Me trajo todos los antecedentes de las medidas de aquel entonces y la escuché con mucha atención porque ella ya lo vivió”, agregó Alberto.

Fue entonces que aclaró que a raíz de su viaje Cristina no iba a estar presente en la reunión que se lleva adelante en Olivos junto a un equipo de expertos en la materia para definir sobre una posible suspensión de clases en las escuelas primarias y secundarias del país.

“Hablamos mucho, prestamos mucha atención a todo y le conté exactamente cuál era el cuadro de situación. Lo que más me sirvió es que me trajo todos los antecedentes de aquella época. Todo lo que se hizo en materia económica, además, para que la economía no se frene. Ese es un tema que debemos cuidar por tantos que viven de sus negocios, los pequeños comerciantes, que no se les arruine la vida a esa gente que tanto esfuerzo hace”, expresó el mandatario.

El Presidente adelantó que en las próximas horas se reunirá también con él el ministro de Economía, Martín Guzmán, para tratar el tema de la renegociación de la deuda, analizar el impacto económico de la pandemia y preparar un paquete de medidas que preserven los niveles de ingresos de los trabajadores, sostengan los índices de consumo, beneficien las inversiones para las pequeñas y medianas industrias y reduzcan la carga impositiva para alentar la producción local.

