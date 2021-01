Pese a ventas del BCRA, los dólares financieros siguen subiendo

Pese a que el Banco Central vendió esta semana más de US$ 200 millones , los dólares financieros siguieron subiendo, mientras que el blue quedó muy cerca del oficial. El viernes, las operaciones en el dólar Bolsa o MEP crecieron 30% y la cotización quedó en $ 149, mientras que el contado con liquidación subió 49 centavos, a $ 150,65. En tanto, en el mercado informal el dólar blue subió $ 1, a $ 153, y quedó apenas arriba del oficial, que cerró la semana en $ 152.

Con las ventas de esta semana, las reservas del BCRA siguen cerca de los US$ 40.000 millones. Después de haber adquirido en diciembre unos US$ 608 millones, la entidad sumó US$ 180 millones en la primera quincena de enero, pero esta semana se revirtió la buena tendencia.

Esta semana se conoció también que, luego del récord de 4 millones de personas en agosto, en diciembre hubo apenas 851.000 compradores del dólar ahorro por las mayores restricciones que impuso el cepo.

En agosto, el mes previo a la implementación del cepo cambiario, se habían llegado a vender unos US$ 920 millones, cifra que bajó a US$ 803 millones en septiembre con el lanzamiento del nuevo esquema cambiario.

Como la medida ya vigente, el impacto más fuerte se vio en octubre, cuando las ventas de dólares cayeron a US$ 339 millones. Y la tendencia a la baja fue profundizándose luego: en noviembre se vendieron sólo US$ 320 millones y en diciembre a US$ 311 millones.

bcra1600.jpg

Investigaciones

Por otra parte, el Gobierno siguió esta semana aumentando los controles a las ventas de dólares. La AFIP está investigando a más de 300 personas y sociedades con "inconsistencias fiscales" que durante noviembre y diciembre compraron dólares financieros por US$ 402 millones.

Entre las fiscalizaciones iniciadas existen operaciones por más de US$ 1 millón que fueron hechas supuestamente “por personas con inconsistencias fiscales y/o sin capacidad económica”. Según la AFIP, que está trabajando conjuntamente con la Comisión Nacional de Valores (CNV), las operaciones fueron hechas por "monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos". Estos contribuyentes fueron notificados en los últimos días para que hagan sus descargos.

El organismo ya venía haciendo investigaciones similares. Recientemente, detectó que 32 contribuyentes sin capacidad económica se dolarizaron por US$ 72,4 millones a través de los dólares financieros. También detectó recientemente a más de 250 monotributistas que hicieron ventas superiores a US$ 14.000 (por un total de US$ 59 millones) si siquiera haber presentado previamente declaración jurada de Bienes Personales.

A estos contribuyentes se les requirió que den información detallada sobre las operaciones de compraventa de activos a través del dólar MEP y el CCL y que aporten documentación respaldatoria, como extractos bancarios, comprobantes, etc.

También deberán informar cuáles son las cuentas (bancarias y comitentes) que tienen en el país y el exterior; tarjetas de crédito de las que sean titulares o adicionales, cuentas en otros medios electrónicos de pago; actividades que desarrollan; e información sobre los agentes de liquidación con los que operen, entre otros datos.

Además, la AFIP comenzó el proceso para reclamar la devolución del monto del programa para la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) a unas 2.000 empresas que habrían operado con dólares financieros.

Según el organismo, las compañías investigadas habrían violado alguno o varios requisitos de la declaración jurada firmada al momento de acceder al beneficio, que cubría hasta el 50% del salario de los trabajadores y que se otorgó desde mayo hasta diciembre.

Entre las exigencias para acceder al programa las empresas no debían operar en el mercado de cambios ni con títulos en el contado con liqui o el dólar bolsa, salvo que las divisas se usaran para importar insumos.

La obligación de no comprar dólares oficiales regía durante un año luego de acceder al beneficio, así como tampoco de recomprar acciones o repartir utilidades. Ahora las compañías que incurrieron en las supuestas irregularidades podrán hacer un descargo antes de que las intimen a devolver los fondos.

dolares.jpg

La CNV usó su base de datos para determinar si las empresas que accedieron al ATP adquirieron algún tipo de dólar financiero, algo que para el ministerio de Desarrollo Productivo involucraría a unas 3.500 compañías.

El ATP fue una ayuda estatal dada a las empresas durante la pandemia por casi $ 250.000 millones. Junto al IFE se fue discontinuando mientras la pandemia mostraba aparentes signos de estabilización y se confiaba en el avance de las vacunas. El motivo principal para acotar estas ayudas fue ponerle límites al déficit fiscal, que el año pasado superó el 7% y obligó al Banco Central a emitir $ 2 billones para cubrir estas ayudas y otros gastos.

El ATP tuvo una participación importante en que el empleo no cayera con tanta fuerza durante 2020: de hecho, después de Uruguay, Argentina fue el segundo país con menos incremento del desempleo durante la pandemia.

Ahora con el repunte de la pandemia y la eventual llegada de una segunda ola, los funcionarios deslizan que la chance de reactivar el IFE y el ATP vuelve a aparecer, sobre todo con una economía que todavía sigue en crisis.