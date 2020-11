Peter Shilton despidió a Maradona con un polémico mensaje

Quien fue el arquero de Inglaterra en el Mundial de México de 1986, Peter Shilton , expresó su pesar por el fallecimiento de Diego Armando Maradona , pero destacó que el astro argentino "no tenía deportividad"; esto, por los dos goles más famosos de la historia del Diez contra Inglaterra.

El futbolista inglés, Peter Shilton, continúa enojado por el gol de "la mano de Dios" de aquel año y escribió al respecto en el diario The Daily Mail: "Lo que no me gusta es que nunca se disculpó. En ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón".