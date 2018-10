Petinatto y otro acoso

En las dos experiencias tuvo acercamientos no deseados, que eran justificados por los productores como parte de su personalidad. “Fue un debut tremendo. Antes de salir al aire, en el primer programa de mi vida, me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo: “Bueno, esto es así”. Un horror. Hice el programa en vivo y después vino el productor ejecutivo y me preguntó: “¿Todo bien?” Le conté y se quería matar. Me pidió disculpas y me dijo que Pettinato era siempre así”, recordó Martina, hoy alejada de la TV.

Soto Pose había llegado a Un mundo perfecto como reemplazo de una locutora que estaba de vacaciones. “Me tomaron a mí porque estaban buscando a alguien más joven y más linda para jorobarla. Me pusieron dos días de panelista. No me gustó. Tenía que mostrar las piernas y esa onda. Y entonces me mandaron a hacer notas”, contó sobre su paso por el programa que duró apenas dos meses.

Tras relatar que cuando comenzó en CQC conducía Ernestina Pais y que luego la reemplazó Pettinato, reflexionó: “Reloco. Son todas cosas de las que recién me di cuenta el año pasado, cuando paré el carro. Fue ese mes que estuve enferma y en reposo. La cabeza me laburaba a full. Ahí me di cuenta de lo mal que la había pasado en un par de situaciones”.