Piden arresto a 11 golpistas: uno, sobrino de Bolsonaro

Incidentes Brasil

Uno de los 11 arrestos pedidos por el Tribunal es el de Léo Índio, sobrino del ex presidente Jair Bolsonaro. Índio participó de los actos de terrorismo del 8, llegando a publicar imágenes en la terraza del Congreso Nacional y cerca de la sede del STF. En una de las publicaciones, aparece con los ojos rojos, según él por los gases lacrimógenos que utilizó la Policía Militar.

En el marco del proceso por el golpe fallido fueron arrestados y continúan en esa condición el ex jefe de la Policía de Brasilia, coronel Fabio Augusto Vieira, y el ex secretario de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres.

michelle bolsonaro brasil

>> Regresó la esposa de Jair Bolsonaro

Michelle Bolsonaro, esposa del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, regresó en la noche del jueves a Brasilia desde Estados Unidos, donde había viajado junto a su marido el 30 de diciembre, dos días antes de que terminara su mandato. Medios brasileños dieron a conocer imágenes de la ex primera dama en el aeropuerto de gorro, barbijo y campera deportiva. Una persona cercana dijo a CNN Brasil que “Michelle está bien”, pero no quiso dar a conocer las razones por las que volvió sola a Brasil.

Bolsonaro se encuentra todavía en Orlando, Florida, y sigue sin estar claro cuándo volverá a su país. El presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa, apuntó recientemente que el ex mandatario podría retornar la próxima semana, mientras que otros de su círculo cercano afirman que aún no hay fecha.

bolsonaristas toman brasilia.webp

Todo se detonó con el triunfo de Lula

Desde que Luiz Inácio Lula Da Silva se impuso en la segunda vuelta, sectores cercanos a Jair Bolsonaro se manifestaron a las puertas de cuarteles y con campamentos en reclamo de desconocer el resultado. Incluso así, en ese clima hostil, Lula asumió el domingo 1° de enero la presidencia de Brasil.

Sin embargo, una semana más tarde, el Poder Ejecutivo de la Nación sufrió el ataque, por el que hay varias investigaciones abiertas y cerca de 1500 detenidos, que podrían llegar a ser acusados de terrorismo y atentado a edificios públicos e intento de golpe de Estado.