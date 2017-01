Piden investigar a Cristina y Parrilli por el supuesto armado de causas

Es por unas escuchas telefónicas donde la ex mandataria hablaría del ex espía Antonio Stiuso.

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió que se investigue a la ex presidenta Cristina Kirchner por los supuestos delitos de "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público" y "falsa denuncia", a partir de la transcripción que trascendió de una escucha telefónica en la que la ex mandataria hablaría con el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli sobre causas que supuestamente "armaron" al ex espía Antonio Stiuso.

El lunes el juez Ariel Lijo que recibió la denuncia, la enviará a la Cámara Federal para que se sortee qué magistrado deberá intervenir en la nueva investigación contra Cristina.

En la transcripción se lee además que la ex presidenta aclara que se trata de denuncias que le hicieron a Stiuso en la justicia.

"La afirmación -aún con la retractación- de que se habrían armado causas penales contra Antonio Horacio Stiuso necesariamente conduce a esta representación del Ministerio Público a solicitar que se investiguen los supuestos previstos en los artículos 245 y 248 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación que el magistrado que resulte desinsaculado adopte al respecto", indica el dictamen de Marijuan.

La presentación fue realizada ante el juez Lijo, quien está a cargo de una causa en la que se investiga a Parrilli por el supuesto encubrimiento del empresario detenido Ibar Pérez Corradi, y de donde habrían surgido esas escuchas.