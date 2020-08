Piden justicia por los gemelos que murieron en el baño de un hospital

Miguel Ruiz, padre de los gemelos Mateo y Santino, que fallecieron este martes, denunció a través de su cuenta de Facebook que no quisieron atender a su mujer en el Hospital Distrital Las Heras, de la provincia de Santa Cruz, por lo que tuvo que dar a luz en el baño del nosocomio. La denuncia del padre de los gemelos se hizo viral en las redes sociales y llegó a la justicia , con una manifestación en reclamo para que se esclarezca el trágico hecho.

“Se me fueron mis dos angelitos, la verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos". Así empezaba la dolorosa denuncia de Miguel Ruiz en Facebook tras la muerte de sus gemelos. Su mujer, primeriza, fue cinco veces con contracciones a la guardia de un hospital de Santa Cruz y cada una de ellas la mandaron de vuelta a su casa con una inyección. Los bebés terminaron naciendo en un inodoro del baño de ese centro médico y no sobrevivieron.

Miguel Ruiz Se me fueron mis dos angelitos.. la verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar como se rompe tu alma en mil... Posted by Miguel Ruiz on Tuesday, August 4, 2020

La denuncia en Facebook de Ruiz se viralizó tan rápido como la indignación de quienes lo leían y así surgió espontáneamente la masiva marcha que ayer pidió justicia por Mateo y Santino, así como también la renuncia del director del hospital, Néstor Hernández. Por el caso también se hizo una denuncia penal y el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia abrió un sumario administrativo para determinar responsabilidades en el hospital local.

En medio del dolor y la bronca por lo sucedido con los gemelos, Romina, madre de Miguel Ruiz y suegra de Carolina, expresó que "se hicieron mal las cosas y queremos que se hagan responsables los que actuaron mal, esto no es contra el director ni contra el hospital, sino para que se determine quiénes tuvieron la responsabilidad en esto". En la marcha los padres de los gemelos fallecidos estuvieron acompañados por los vecinos

0005124676.jpg

Según se informó, la joven cursaba un embarazo gemelar primerizo de 26 semanas, cuando el lunes empezó con dolores y tuvo una pérdida, de acuerdo a lo que señaló el padre en su denuncia en las redes. Por su parte, la abuela de los bebés añadió en diálogo con la prensa local: "Cinco veces fueron, tenía contracciones, la medicaron y la mandaron a la casa, la atendieron los dos médicos que estaban de guardia, nunca llamaron a la ginecóloga, no le dieron importancia ni la atendieron como tenía que ser”. El padre de los gemelos también recordó, conmocionado, que “Carolina se levantó con dolor, entró al baño y dijo que tenía pérdida, así que fuimos al hospital, pero nunca nos dieron bola y el primer bebé nació en el baño, no sabía ni qué hacer. Exijo que se haga justicia y que no vuelva a pasarle nunca más a nadie".

0005124662.jpg

Miguel Ruiz también explicó que luego se enteraron de que sus gemelos podrían estar ahora vivos si hubieran sido derivados a Caleta Olivia. "Fue horrible, desde el primer momento que ella ingresó al hospital, no se hicieron los pasos correspondientes", se lamentaron los familiares en la marcha pidiendo justicia. En medio de la manifestación, una mujer expresó: "Soy mamá, soy abuela, soy tía, me pongo en el lugar de la mamá y de su papá, y hoy tengo hijos que pueden ser padres y pueden pasar por lo mismo, entonces si nos unimos entre todos vamos a poder cambiar la situación de la salud pública en Las Heras”.