El pedido surge luego de que el cantante fuera citado a declarar en indagatoria el pasado 15 de noviembre en la causa por violencia de género y no se presentara: "Es la segunda vez que no va.

El delito no supera los tres años, no seria detenible, pero no hay voluntad", dijo Miguel Molina, abogado de Aquino en diálogo con Teleshow

"Si quisiera se podría profugar, ya que no tiene restricciones para salir del país, aunque no creo que sea el caso", dijo Molina e insistió: "No es que lo queremos detenido para verlo tras las rejas, sino por una cuestión cautelar para que se presente en la Justicia".

Ahora, una vez presentado el pedido de detención y con los elementos pertinentes, el juez tiene cinco días para decidir si lo acepta o no.

