LM Neuquén conversó con Carolina Espinosa, una de las vocales de la agrupación, para saber de qué trató el pedido y cuál es la realidad de las mujeres en tiempos de aislamiento social.

- Imagino que el reclamo surge a partir de lo denunciado desde la Subsecretaría de la Mujer, acerca de la falta de atención desde la Policía desde que comenzó el aislamiento. ¿Qué es concretamente lo que motivó esta carta?

Exactamente, tiene que ver con eso. Las organizaciones de la región estamos detectando las mismas falencias por parte de la Policía, donde específicamente se demora mucho en acudir a los domicilios cuando se activan los botones antipánico o cuando las medidas de restricción son violadas. Hemos tenido varios casos donde las chicas aprietan el botón y la Policía se demora alrededor de 40 minutos en presentarse. Estos dispositivos de protección tendrían que tener la ventaja de ser efectivos y eficaces al proteger a la mujer que está en peligro y la verdad es que no lo son. Lo mismo sucede con la toma de denuncias. En algunas comisarías no tienen gente para tomarlas porque están todos abocados al control del aislamiento. Otra cuestión es el funcionamiento de la Línea 148, donde hemos intentado comunicarnos personalmente y hay que intentar en reiteradas ocasiones porque la mayoría de las veces no atienden o se corta solo. Sabemos que muchos de los operadores están trabajando desde sus hogares pero aún así está fallando el sistema de comunicación y se supone que es una línea para urgencias. Muchas veces, la mujer tiene una sola posibilidad de hacer el llamado y necesita poder tener un contacto directo e inmediato.Por otro lado, nos llegan muchas consultas por casos que están en el Juzgado de Familia, por trámites de cuota alimentaria o regímenes de cuidado, y las causas están frenadas. Eso concretamente afecta a la economía de esa familia. Por eso solicitamos que el gobernador inste al Poder Judicial a que tome medidas para que estos casos se puedan resolver de igual manera, en estas circunstancias.

- ¿Cuáles son las propuestas que han presentado al gobernador?

Una de las propuestas es lo de los juzgados. Otra cuestión son los alojamientos para mujeres, que sabemos que están desbordados y en el caso de Neuquén, solo contamos con uno. Se deben aumentar la cantidad de plazas de manera urgente. Otra de las ideas es que se habilite la toma de denuncias online, a través de formularios electrónicos o de WhatsApp, ya que algunas mujeres no pueden llamar o presentarse. También estamos solicitando al gobernador que promueva la compra de tobilleras electrónicas, que sabemos son escasas en la provincia, para que sean los varones quienes estén controlados y no la mujer con el botón encerrada en su casa. Y que se estipulen los rondines también en la casa de los agresores directamente. Nos parece importantísimo para cambiar el foco de las políticas públicas que se vienen llevando adelante en la provincia.

- Acerca del rechazo del diputado Francisco Sánchez a la Ley Micaela, en una de sus declaraciones afirmó que la misma no era necesaria porque “no vivimos en una sociedad desigual, mujeres y hombres tienen los mismos derechos y obligaciones”. ¿Piensan que sus palabras demuestran aún más la necesidad de este tipo de capacitaciones, quizá incluso en más ámbitos?

El diputado no es el único con este discurso. Efectivamente da cuenta de que la Ley no se está aplicando y que debe ser extensiva a otros sectores también. Desde MuMaLá hemos promovido la aplicación de la ley también en clubes de fútbol, en centros vecinales, en organizaciones civiles, porque la igualdad de género es, por supuesto, algo que excede el ámbito político y es importantísimo que todos se capaciten en igualdad. La ley no responde a un adoctrinamiento, fue votada democráticamente y sus contenidos fueron estipulados en el Congreso. Esta idea que él plantea influye negativamente en la problemática de violencia de género, que es una cuestión cultural arraigada en la sociedad y es imprescindible que el Estado adquiera y promueva políticas públicas como esta ley, para promover el respeto, la igualdad y que realmente se dé un ámbito igualitario. Si existiera la igualdad de género en nuestro país, no habría un femicidio cada 29 horas.

¿Creen que las prisiones domiciliarias otorgadas a violadores condenados también son casos en los que se observa la negligencia hacia las víctimas?

Sí. A raíz del caso de Junín de los Andes, tan mal manejado, empezaron desde el Poder Judicial a convocar a las víctimas para dar su parecer ante los pedidos. Creemos que las personas privadas de su libertad obviamente gozan de derechos humanos y pueden acceder a este beneficio si sus vidas están en riesgo pero también es necesario consultar a las víctimas, y sobre todo que se tomen todos los recaudos para que el abusador efectivamente cumpla la prisión y se quede en su domicilio, para proteger a la víctima, pero también a otras potenciales.

- Los medios no cuentan con el mismo número de femicidios que suelen registrar los colectivos y organizaciones feministas. Algunos informan números menores e incluso no todos coinciden en la cifra definitiva. ¿A qué se adjudica ello?

Yo creo que tiene que ver con la falta de estadísticas públicas. Desde nuestro Observatorio de Mujeres, Derechos e Incidencias realizamos el conteo de femicidios, femicidios vinculados y transfemicidios desde el 2015. Hay organizaciones que también hacen lo mismo relevando lo dicho por los mismos medios. Lo cierto es que la disparidad en los números da cuenta de que el Estado no toma en serio la violencia de género y tampoco da importancia a la publicación y relevo del número de víctimas. La Corte Suprema de la Nación lleva un registro que publica anualmente y al que muchas veces le falta información. Nuestro número a veces no coincide porque contamos todas las víctimas de violencia machista, donde no sólo entran las mujeres asesinadas por varones, sino también los femicidios vinculados y los transfemicidios. Lo grave acá, al fin y al cabo, es que las cifras arrojan casi una mujer asesinada por día, algo que no se ha modificado desde 2015. Y eso deja en evidencia que las intervenciones del Estado no están surtiendo efecto.

Fiscalía se compromete a ayudarlas

Luego de los reclamos motivados porque hubo comisarías que se negaron a tomar denuncias en varias ocasiones desde que comenzó el aislamiento social, la subsecretaria de las Mujeres, Alejandra Oehrens, mantuvo una reunión con el fiscal general José Gerez para acordar acciones conjuntas que permitan dar respuestas más rápidas y efectivas a las mujeres que sufren violencia de género.

La reunión se realizó el viernes, donde también estuvo la fiscal Carolina Mauri, a cargo de la unidad de Violencia Doméstica y de Género, y parte del equipo jurídico de la subsecretaría que acompaña, asesora y actúa como querellante en las causas por violencia de género.

En el encuentro, Oehrens y Gerez coincidieron en la necesidad de firmar un convenio de colaboración que le dé un marco de mayor formalidad al trabajo coordinado que ya vienen realizando. La funcionaria insistió en que es importante que cuando una mujer realice una denuncia por violencia, la Justicia actúe con celeridad. Así, Gerez informó que el Ministerio Público Fiscal de Neuquén “tiene una política muy activa en materia de género, que nos diferencia de otras provincias”, y recordó que para que las acciones sean efectivas se debe trabajar en tres ejes: prevenir, sancionar y erradicar.

Entre otros aspectos, en el encuentro se discutió la importancia de la capacitación a los agentes de los tres poderes del Estado.

LEÉ MÁS

Una casilla se incendió y se consumió por completo

Asesinaron de un disparo a un joven en Barda del Medio