Piden que se investigue un intento de femicidio

“Como la ambulancia no venía, bajé a la calle y grité. Por suerte en un bar en frente había una médica y subió a reanimar a mi mamá hasta que la trasladaron al hospital Castro Rendón”, relató Agustina y agregó: “En el hospital nos dijeron que había sido un intento de suicidio con pastillas. En un momento me preguntaron por las quemaduras que tenía mi mamá en las piernas y en los hombros y ahí entendí todo. Dije fue este tipo. No me quedaban dudas”.

La hija de la víctima apunta a la ex pareja, a quien había denunciado una semana antes. La mujer está internada tras una fuerte ingesta de pastillas.

La joven apunta a la última pareja de su madre, a quien había denunciado pocos días antes por violencia de género. Desde el hecho, la víctima continúa internada en el CMIC, donde permaneció en coma hasta el 24 de febrero.

“Mi mamá no se acuerda lo que pasó, pero me mostraba lastimaduras y me nombraba a su pareja”, sostuvo Agustina, quien explicó que al día siguiente de que despertara su mamá fue a la Fiscalía.

“El día anterior la vi y me dijo que no podía seguir así, que él le levantaba la mano y que iba a volver a trabajar, que no quería saber más de él. La vi bien, estaba tranquila”, dijo Agustina, hija de la víctima

“Pasó ya más de un mes y no tuvimos novedades acerca de nada, ni los resultados de las pruebas, ni qué sospechan”, afirmó la joven. El principal temor de la familia es que la causa sea archivada en vez de investigarse como intento de femicidio.

Al ser consultada, la fiscal del caso, Sandra Ruixo, informó a LM Neuquén que “se están haciendo diligencias, por lo tanto está en investigación”.

“Este fin de semana alguien vino a buscar a este hombre, vino a apretarnos porque supuestamente él le debía dinero y nosotros no teníamos ni custodia policial”, relató Agustina y aseguró que desde lo ocurrido la ex pareja de su madre dio de baja su número de celular y cerró su perfil de Facebook.

Por su parte, la mujer se encuentra consciente aunque sigue en grave estado, ya que muchos de sus órganos se vieron comprometidos tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios.

Lo denunció una semana antes

El 2 de febrero, una semana antes del hecho, la víctima denunció a su pareja en la Comisaría Primera por un hecho de violencia física y psicológica. Su hija aseguró que el 8 de febrero le confió que se iba a separar.

