Padres, alumnos y docentes se autoconvocaron este miércoles por la tarde en las afueras del colegio para pedir que el colegio se ponga en obra, dado que temen estar sin clases cuando retornen las clases, situación que podría ocurrir tras el receso invernal, tal como le dijo el ministro de Educación, Nicolás Trotta: "En agosto, un 85% del país podría volver a las escuelas de forma escalonada".

incendio2.jpg

“En la localidad hay solo un secundario y necesitamos que los reconstruyan para poder volver a estudiar de inmediato luego de que termine esta cuarentena. Nuestro mayor temor es que perdamos el año lectivo”, comentó una de las alumnas y aclaró que la modalidad de clases on line no está siendo efectiva para todos, ya que no cuentan con los recursos necesarios.

“Antes de que ocurriera todo lo de la pandemia nos dijeron que había una empresa que iba a empezar con la limpieza y refacción de las aulas que habían quedado sanas. Cuando arranca la cuarentena, se suspendió todo, pero cuando se reactivó la obra pública y privada, en el CPEM no pasó nada”, comentó una de las madres.

incendio.jpg

En la convocatoria se resolvió entregar una nota al intendente de Picún Leufú, Carlos A. Casteblanco, y otra en el Concejo Deliberante. Los concejales Martín Zapata y Perla Díaz estuvieron presentes durante la reunión de la comunidad educativa del CPEM 16.

incendio3.jpg

