La pelota naranja en la frente del Beto Alonso con el Loco Gatti saliendo y quedando a mitad de camino tras un centro de Roque Alfaro es una de las imágenes que aún hoy están en la memoria de todos los hinchas de River.

El Beto Alonso y la pelota Naranja

La historia cuenta que la pelota “Tango”, marca Adidas, de ese particular color con la que se jugó el primer tiempo fue un pedido del Loco Gatti, que insistió con la idea de que la blanca se iba a confundir por la gran cantidad de papelitos que habría en el campo de juego.

Gatti defendió su idea recordando un partido que jugó con la selección argentina ante URSS en la ciudad de Kiev, donde por la nieve se utilizó un balón anaranjado.

El árbitro del partido, Francisco Lamolina, aceptó el pedido y con esa pelota especial, que durante años quedó en poder de “Pancho”, se disputaron los primeros 45 minutos.

El clásico además tuvo el condimento de una vuelta olímpica que generó un clima muy caliente y del que el propio Alonso dijo: “Muerto me iban a sacar, pero la vuelta la íbamos a dar porque éramos campeones y nunca me voy a arrepentir”.

Hacía dos fechas que el equipo de Héctor Veira había salido campeón del torneo y lo había festejado ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental, pero aún quedaba el partido en La Bombonera.

El "Beto" Alonso, dio la orden y los jugadores encararon a dar la vuelta hacia el sector de la tribuna visitante, saldando una cuenta pendiente del año 1955 cuando tras empatar 1-1 River salió campeón pero el equipo no hizo lo festejos dentro del campo de juego para evitar incidentes.

"Cuando llegamos tiraron una barra de hielo al micro, a mí me tiraron un candado, entramos a la cancha y los alcanzapelotas eran de las barrabrava, me peleé con varios de ellos, nos insultábamos, pero a ese equipo no lo asustaba nada", comentó Alonso en diversas notas periodísticas.

Ese equipo del "Bambino" Veira, que luego ganaría la Libertadores en octubre y la final de la Copa Intercontinental en diciembre, no tuvo entre los titulares a los uruguayos Nelson Gutiérrez y Enzo Francescoli que ya estaban con su selección uruguaya para el Mundial de México 1986.

El partido terminó 2-0 por otro gol de Alonso, ya con pelota blanca, tras la ejecución de un tiro libre que se desvió en Roberto Passucci.

