Piel de gallina: Maidana vuelve, agradece a Gallardo y muestra tatuaje de River

“Cuando me fui, sabía que iba a ser muy difícil volver, pero el fútbol tiene estas vueltas. Se dio que vuelvo a tener una posibilidad. Estoy muy contento y agradecido al cuerpo técnico y a los directivos que me dan esta oportunidad nuevamente”, dijo el defensor de 35 años, que llega al club en condición de jugador libre y luego de su paso durante dos temporadas por el club mexicano.

“Hablé hace una semana atrás con Gallardo. Él desde un principio me escuchó, me dio su punto de vista. Le agradezco que me abrió las puertas y ojalá pueda devolverle todo eso en cada entrenamiento y cuando me toque jugar”, dijo poco antes de someterse a los chequeos médicos.

Maidana viene de disputar 49 encuentros con la camiseta del Toluca y ahora deberá intentar ganarse un lugar en una zona donde Gallardo tiene a Javier Pinola, Paulo Díaz y Ricardo Rojas como defensores en su posición.

“Sé que la competencia interna está muy alta en el plantel. Eso es bueno también porque te pueden contagiar a seguir el ritmo de todos. Vengo a aprender de cada uno de ellos, a poder subirme a este tren que viene bastante bien, embalado y ojalá no desentone con lo que vienen haciendo”, explicó Maidana, quien dejo verse con un tatuaje dedicado a River.

“Vengo a tratar de sumar, a competir, a trabajar. Obviamente que todo jugador quiere ganarse un puesto. Sé que está difícil, pero ojalá pueda seguirle el ritmo a mis futuros compañeros. Si me toca estar, saben que voy a tirar del carro para adelante”, agregó.

"LA RAZON QUE TE DEMORA" / HOMENAJE A JONATAN MAIDANA

Rodeado por una decena de hinchas que le pidieron autógrafos y lo saludaron, Maidana ya se siente de nuevo jugador de River. Después de su primera etapa, en la que ganó 11 títulos, el futbolista nacido en las divisiones inferiores de Los Andes se suma a la llegada de David Martínez, proveniente de Defensa y Justicia, y a Agustín Palavecino, el volante que viene de ser figura en el Deportivo Cali del fútbol colombiano.