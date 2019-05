Piñera pierde cada vez más popularidad en Chile

Pero además, los números no le sonríen. La última encuesta Cadem reveló que la popularidad de Piñera sigue descendiendo y los proyectos emblemáticos de la Administración pierden adeptos. Según el último sondeo, la aprobación al gobernante en la semana retrocedió a un 33%, el más bajo desde que asumiera su segundo mandato en marzo de 2018. El gerente de asuntos públicos de Cadem, Roberto Izikson, comentó que son varios los factores por los que Piñera no logra repuntar. Hay una frustración asociada a las expectativas económicas y la controversia generada por la participación hace un mes de sus hijos en la gira a Asia. El ex director de la consultora Adimark, Roberto Méndez, estimó que fue un error que el mandatario hubiera subido a sus hijos Cristóbal y Sebastián a la gira por China.

En el mismo sentido, el rechazo a la gestión del gobierno creció del 38% al 63%, según el mismo sondeo, que también revela una fuerte decadencia de la confianza de los chilenos en las instituciones. Según la encuesta de CERC-Mori, la pérdida en el apoyo al Gobierno se produce entre los ciudadanos de clase alta y con educación superior, que constituyen su base electoral, y quienes piensan que gobierna para una minoría aumentaron del 55% al 73%. Pero otra encuestadora le da peores números. Según la encuesta “Barómetro de la Política”, publicada hace unos días por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) y Mori, dice que su aprobación cayó del 44% al 27%.

Estos datos se publicaron a pocos días de que Piñera presente la segunda cuenta pública de su actual mandato, en un ambiente marcado por los casos de corrupción que se investigan en Carabineros, las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica, azotada por escándalos de abusos sexuales.

31% la aprobación que tiene el político con más futuro

La encuesta de CERC-Mori midió también a los cinco políticos con más futuro, que son encabezados por el derechista alcalde de la comuna santiaguina de Las Condes, Joaquín Lavín.