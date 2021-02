Píparo habló sobre los motochorros: "Me arrepiento de haberlos perseguido"

0000375047.jpg

En cuanto al pedido formal de prisión preventiva para su marido, el juzgado a cargo de Marcela Garmendia deberá tomar una determinación al respecto. “Estamos muy esperanzados. Hay un montón de pruebas nuevas, como la pericia psicológica oficial, la psiquiátrica oficial, la pericia mecánica de parte y la oficial y la pericia accidentológica, que indican que no hay ningún riesgo procesal y que mi marido estaría en condiciones de estar en casa. La autocrítica que hago es haberlos seguido y también ponerme en riesgo y poner en riesgo a terceros, porque evidentemente la persona que resultó lesionada no es la misma que me había robado”, explicó Píparo.

Consulta sobre si efectivamente eran los motochorros que les habían robado un rato antes y si no les dio miedo perseguirlos sabiendo que estaban armados y podían dispararles, Carolina dijo que, “el miedo lo tuvimos después, cuando nos sentimos emboscados. Nosotros siempre estábamos a una cuadra de ellos, no estábamos al lado. Mientras los seguíamos yo llamé a la policía y les avisé: “Estoy atrás de las personas que me robaron, tienen dos armas”. Ese audio no lo difundieron, pero existe y figura por escrito en el expediente. Como ellos iban más rápido en un momento los perdimos y, cuando doblamos, cambió la situación. De repente era muchas más motos, pero para nosotros seguían siendo las personas que nos querían robar. Mi marido se siente emboscado y trata de salir de esa situación. Ese es el único momento en que tuve miedo, porque antes estábamos a dos cuadras, esperando”.

Luego Píparo dijo que “esperaba era un operativo para atrapar a los motochorros. Esa madrugada nosotros encontramos a la policía. La policía nunca nos encontró a nosotros. Nosotros llamamos al 911 muchas veces: antes y después del accidente. Como funcionaria, también empecé a repensar un poco el rol de todos. ¿No? Sobre todo los protocolos, que no dependen de los empleados del 911, sino de los funcionarios y presentar proyectos en ese sentido”.

Más adelante la periodista le preguntó a la funcionaria si se arrepentía de haber seguido a los ladrones y no haber ido directamente a la comisaría. “Sí, me parece que siguiéndolos me puse en riesgo y puse en riesgo a otros también. No volvería a hacerlo. Sí volvería a alertar a la policía porque si yo me despierto el 1 de enero y sé que estas personas mataron a alguien me sentiría muy mal, porque yo pasé por ese lugar”.

Se sabe que la funcionaria de Juntos por el Cambio intentó ponerse en contacto con las personas que atropellaron, pero la persona que resultó herida manifestó públicamente no querer hablar ella. “Yo trabajo ad honorem en la Secretaría de Asistencia a la Víctima y aprendí que si alguien ha sido víctima y dice explícitamente que no quiere ser abordada, eso hay que respetarlo. El “No” es “No” siempre”, explicó.

Hace un mes que el marido de Carolina está detenido, “Yo no esperaba que fuera detenido ni esperaba el operativo que se montó en mi casa para una persona que no presentaba ninguna resistencia a estar a disposición de la Justicia. Primero estuvo unos días en la DDI. Después fue trasladado a una alcaldía en La Plata. Por protocolo de Covid, los primeros quince días no pudo recibir ninguna visita. Lo vi por primera vez el miércoles pasado. Él ahora tiene celular, entonces puede hacer videollamadas con los nenes y conmigo”.

Tras el incidente varios funcionarios del Gobierno pidieron la renuncia de la funcionaria, al respecto explicó, “en nuestro país mueren 15 personas por día, según la Agencia Nacional Vial. Según muchas ONG, 25 en siniestros viales. A pesar de eso nunca escuché hablar tanto sobre un caso con estos resultados. Un ministro de Seguridad dedicando tantas horas de televisión a hablar sobre este caso en particular y diciendo que yo estaba atrincherada en mi cargo; cuando esa noche, mi rol fue ser víctima de un robo primero y después ser acompañante en un accidente. En un país donde hay muchísimos funcionarios con múltiples procesos yo no tengo ningún proceso. ¿Por qué voy a renunciar? ¿Por qué voy a pedir una licencia? A mí no me van a amedrentar por politizar una causa. Yo estoy fuerte, siempre he sido fuerte y voy a seguir peleando por las mismas causas que peleé siempre”, cerró con vehemencia.