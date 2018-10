"Yo me muevo en un mondo del sarcasmo y la ironía sana, trato de tomarlo con humor porque es bastante jodida la historia y encima no es así como se lo dice mediáticamente", dijo el líder de los Tiwst antes de advertir que "es complicado de explicar".

Luego de recordar que su mamaá se quebró la cadera y que un grupo de médicos del Hospital Churruca tuvieron que enfrentar un sumario por mala praxis, el músico relató: "Cuando mi mamá fallece, viene la gente de la policía para hacer los trámites, reconocer el cuerpo y demás, dije '¿qué va a pasar con la pensión porque tengo que seguir pagando las cosas de mi mamá? Me dijeron que me quedara tranquilo. Seguimos comunicándonos por mail y por teléfono. Me decían 'vos seguí yendo a cobrar, está todo bien. se está ocupando el inspector tanto de tu asunto. Yo les había pedido que, aunque sea por algunos meses, me permitieran seguir cobrando la pensión porque tenía que seguir pagando las deudas del departamento de mi mamá y porque inclusive los gemelos (por sus hijos) vivieron dos meses o más en el departamento de mi vieja porque no tenía donde meterlos".

"Yo avisé que iba a cobrar la jubilación de mi mamá, pedí permiso porque internamente yo sentía que tenían que compensarme con algo. Dicen que falsifiqué una forma y eso es mentira", aseguró el cantante que fue procesado por defraudación de $159.652, mediante el cobro indebido de haberes correspondientes a su madre.

Después de que los panelistas del programa advirtieran que el gran inconveniente fue la presentación del certificado de supervivencia de la mujer que falleció el 12 de junio del 2016, Pico se defendió: "Me parece que alguien se lavó las manos porque yo fui a la comisaría y me daban el certificado ahí, no iban a corroborar si mi mamá estaba viva, tanto antes como después de fallecida. Yo no me aprovechaba de eso, inclusive avisaba a Superintendencia...".

Ante la pregunta de si tiene miedo de ir a la cárcel, Pipo contestó: "No, yo le tengo miedo a la altura por el momento".

