Planchazos, empujones y fuerte cruce entre los DT: "bobo, te espero mano a mano"

De igual manera, eso no sucedió ni cuando llegó el pitazo final, y quienes debían encargarse de que los jugadores se vayan tranquilos a sus vestuarios, terminaron siendo los más polémicos.

Frank Kudelka y Alexander Medina, entrenadores de ambos equipos respectivamente, se encontraron en mitad de cancha y comenzaron un intercambio sin filtro.

Newell´s - Talleres [1-1] | GOLES | Grupo D (Fecha 4) | Copa de la Liga Profesional | FOX Sports

"Me faltás el respeto", tiró el del conjunto de Rosario recibiendo al instante la respuesta de su colega: "¿Yo te falto el respeto Fran?, ¿Yo te falto el respeto? Me dijeron que eras bobo pero no tanto...".

Siguieron un rato y cuando parecía que todo había terminado, retomaron la discusión siendo separados por sus propios dirigidos. Todo captado por las imágenes de la tele. Muy mal...

#CopaLigaProfesional | # Newells 1 - #Talleres 1 | Entredicho entre Alexander Medina y Frank Kudelka

Lo festeja Boca

Talleres le empató a Newell´s con un jugador menos durante más de un tiempo por la expulsión del volante Juan Ignacio Méndez al final de la etapa inicial, en un partido que como quedó dicho resultó muy caliente.

El gol de Newell's fue convertido por Maximiliano Rodríguez a los 3 minutos del primer tiempo, y Talleres empató con un golazo de Tomás Pochettino a los 25´ del complemento.

Talleres lidera el grupo 4 con 8 puntos, Boca está segundo con 6 y Newell's y Lanús están terceros con 4 unidades, luego de un partido que terminó muy caldeado.