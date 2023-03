Plottier: municipales encerraron a los concejales en el Deliberante por el bono

Los trabajadores se encuentran de paro desde la semana pasada cuando no se hizo efectivo este pago como en las demás municipalidades y organismos provinciales. Desde el jueves no hay servicio de recolección de basura ni tampoco atención en el cementerio, recaudaciones y otras dependencias por la medida de fuerza.

Por su parte, los concejales confirmaron que no los dejan salir del recinto y que se mantienen a la espera de tener novedades de Pinilla o del Gobierno provincial. Los manifestantes de ATE continúan haciendo sonar sus bombos para que se escuche su reclamo.

Por su parte, Pinilla confirmó a LMN que no dejan salir a los ediles del edificio y aseguró que realizó las gestiones pertinentes para que provincia gire los fondos necesarios para hacer frente al bono de 40 mil pesos. "En las gestiones que pude llevar adelante pude conseguir un anticipo de la coparticipación para poder solucionar esta situación y poder abonarle a los empleados lo que le corresponde si es posible hoy mismo", detalló el jefe comunal interino.

También la propia Gloria Ruiz indicó que según algunas averiguaciones el dinero podría llegar durante esta jornada a la comuna e insistió en que Pinilla debe dar respuesta urgente a la situación de la falta de recolección de residuos.

"Como siempre yo adherí al acuerdo provincial para que Provincia luego nos mande los fondos para hacer frente a ese aumento pero no nos mandaron nada. La primera cuota se nos vino encima y como tenía fondos por los pagos anticipados de los tributos de los vecinos la pagué, pero para este mes estábamos esperando que el Gobierno provincial haga efectivo su aporte", aseguró.

Malesa Resa, una de las ediles que se encuentra en el recinto tras más de seis horas, destacó: "Es lamentablemente esta situación en la que quedamos en el medio de cuestiones políticas, ni si quiera económicas para mí. Pero no solo los concejales estamos de rehenes en esto, sino los vecinos porque mientras no se resuelve esta situación hay paro, no se recolecta la basura, no se atiende el cementerio, son servicios básicos que no se pueden atender".

A las 15 llegó el comprobante del depósito de los fondos para pagar el bono de parte del Gobierno provincial para pagar a los empelados de planta permanente pero los manifestantes también exigen que se haga extensivo al personal de la planta política por lo que continúan con la toma del Concejo.