Plottier: pierden remedios y comida por otro apagón

Sin respuestas de la prestadora, un grupo de vecinos se concentró frente a la cooperativa para expresar su bronca, distribuida en dos estadios: uno contra el corte y el otro contra la ausencia de explicaciones por parte de los responsables de la prestación del servicio.

Insulinodependientes que perdieron sus medicamentos, barrios enteros sin suministro de agua y vecinos que tuvieron que tirar la comida de sus heladeras fueron algunos de los casos expuestos en la puerta de la cooperativa muchas horas después de iniciado el apagón general.

Sin recibir respuestas válidas desde los responsables del servicio, más de un centenar y medio de personas manifestó su enojo entre gritos e insultos. Lo hizo frente a un pelotón de policías designados para contener las reacciones fruto de la indignación.

Los manifestantes intentaban ingresar en los despachos privados para obtener una respuesta de las autoridades. Muchos se fueron sólo con bronca, indignación y la intención de organizarse para lograr que sus quejas se escuchen.

“Mi hijo de 7 años necesita hormonas de crecimiento, que tienen que mantenerse sí o sí a 21 grados, y no nos reciben para darnos una solución. Vinimos a la mañana y nos dijeron que presentáramos una nota de lo que perdimos, pero volvimos y no hay nadie para recibirla. No me funciona la heladera desde hace más de 12 horas, ya no sé qué más hacer”, exclamaba con dolor Jorge Silpitucla. Estaba a punto de perder los 22 mil pesos que cuestan los medicamentos.

Más de 9000 usuarios de la zona oeste de la ciudad quedaron sin energía. “Esto es terrible, así no se puede seguir. Llamé y no atiende nadie; venimos y no nos dan bola”, despotricó Claudia, del barrio Jorge Águila, ante LM Neuquén.

Mariano, un abuelo del barrio Esbelisa, es insulinodependiente. Relató a este medio que su medicación se echó a perder por no haberla podido mantener en frío.

Al grito de “¿dónde está el presidente (de la cooperativa)?” y “esto es una barbaridad”, el grupo de vecinos hizo sentir su enojo sobre la calle Libertad. Para ellos, lo peor es que aunque al final el servicio fue repuesto durante la siesta de ayer, no tienen certeza sobre cuándo puede producirse otro apagón.

Embed

Cope plottier

Comida en la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier

La Coope dice que se hará cargo del daño

La Cooperativa de Servicios de Plottier dio su versión de lo ocurrido mediante un comunicado despachado a los medios en la tarde noche de ayer. Adujo que el domingo se produjo “un conjunto de eventualidades técnicas” que originó el corte del servicio eléctrico.

Las explicaciones detalladas de la prestadora surgieron luego del reestablecimiento del servicio, que se produjo durante la siesta de ayer. Mientras estuvo la electricidad coratada, hubo versiones encontradas que surgieron del propio seno de la cooperativa, que difundió por las redes sociales que el desperfecto fue consecuencia de un rayo. Sin embargo, el propio presidente de la cooperativa, Sergio Soto, comenzó a relativizar la incidencia de la inclemencia climática en la interrupción del servicio eléctrico. Soto finalmente firmó el comunicado oficial que atribuyó el apagón a cuestiones técnicas.

En el mismo, Soto dejó en claro que “a los asociados que se vieron afectados tanto por la pérdida de productos (por la caída de la cadena de frío), o que consideren haber sido afectados por esta eventualidad, les solicitamos que se acerquen hasta las instalaciones de la Cooperativa. Aquí atenderemos cada una de sus inquietudes”.

En tren de buscar un panorama más favorable hacia el futuro, Soto repasó las obras planteadas para mejorar las prestaciones. Dijo que ya se encuentra en marcha la construcción de otra estación transformadora. “Eso va a hacer que la calidad del servicio mejore”, recalcó el máximo directivo de la cooperativa.

Centenario tuvo algunos cortes

En Centenario ayer se produjeron algunos corte de electricidad producto del alto consumo y del recalentamiento de conductores y transformadores. Por la tarde, alrededor de las 18, un sector del barrio Sarmiento Este se quedó sin suministro. Fue una parte grande que quedó por más de una hora sin electricidad. Es el primer desperfecto de este año. El EPEN asegura que en esa localidad tiene potencia de sobra para dar aunque a veces suceden inconvenientes.

LEÉ MÁS

De a poco vuelve la luz en Plottier luego de más de 19 horas sin servicio

Tras más de 18 horas sin luz, medio centenar de vecinos ocupan la Cooperativa

En medio del infierno, hubo otro corte de luz en Plottier