Polémica: Benvenuti se quejó de la maniobra de Werner y le tiró un "palo"

“Intenté una maniobra en el inicio con Mariano –describió- pero considero que me deja muy poca pista, fue al límite y bueno nada, es cuestión de aprender con quien se corre”…. tiró dejando la frase en suspenso, el palito, el nuevo líder del campeonato tras desplazar de la posición de privilegio a Valentín Aguirre y además asegurarse el ingreso a la Copa de Oro, el principal objetivo para este fin de semana.

"Mariano estila correr así pero parece que me tendría que cambiar un poquito. Es repetitivo, te deja la pista justa, dudosa y si no levanta el de atrás se arma lío. Me tendría que haber dejado un poco más de pista en la largada y después si yo tengo más o menos autos no se sabe, pero quién te dice si yo pasaba adelante por ahí lo podía aguantar", ahondó en su crítica, ya con la gente de Campeones.

“Este segundo puesto nos posiciona muy bien”, agregó más calmo. "Ya nos vamos acercando al objetivo que es quedarnos con la fase regular y mañana (por este domingo) tenemos revancha en nuestra serie” se entusiasmó.

https://twitter.com/Campeonesnet/status/1325199495328636928 #TCenLaPlata @BenvenutiJC explica qué fue lo que le molestó del movimiento de @MWernerOK en el inicio de la final. pic.twitter.com/k9vfQfmedg — Campeones (@Campeonesnet) November 7, 2020

Claro que Werner también dijo lo tuyo y le contestó a Benvenuti: "Le dejo todo el lugar, él sabe bien hasta donde fui yo y hasta donde fue él. No tengo nada qué decir, cada maniobra es distinta, hay que interpretarla y tener esa cuotita de suerte...", indicó a Campeones.

Benvenuti escoltó a Mariano Werner en la final de la séptima fecha y mañana en la octava que cerrará la fase regular abrirá la primera batería (9:50) también desde la primera fila en este caso junto a Mariano Pernía con el objetivo de intentar también ganar la cuerda para la final que será a las 13:20.

“Vamos a trabajar para ser más contundentes en la final”, prometió el nuevo líder que suma 237,5 puntos, seguido por Valentín Aguirre, con 227 y Mariano Werner, 215.