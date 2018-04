Polémica historia de amor: ella tiene 72 años y él 19

“Nunca me he sentido atraído por las mujeres más jóvenes. Incluso cuando tenía 13 o 14 años ya sentía atracción por las mujeres mayores”, cuenta el chico con asombrosa naturalidad. Incluso, blanqueó cómo fue su experiencia sexual con Amelda: “La primera vez que hicimos el amor fue una experiencia increíble. Había una conexión tan profunda allí. Ella es una amante maravillosa”.

El flechazo ocurrió en un restaurante de la ciudad de Maryville. Para ella, fue amor a primera vista. “Lo miré a los ojos y me enamoré. Sabía que él era con quien quería pasar todos los días de mi vida. Nunca me sentí intimidada por la edad”, dijo la mujer, quien tiene un nieto de 22 años, tres más que su actual pareja.

La primera vez que hicimos el amor fue una experiencia realmente increíble. Había una conexión tan profunda allí. Ella es una amante maravillosa

P16-F01b-casamiento-desigual00.jpg

Para el novio, la química también fue instantánea: aseguró que quedó impactado por sus enormes ojos azules. “Ella siempre está llena de risas y nos conectamos muy bien. La química fue genial. Ella supo capturar mi corazón desde el primer día”, detalló el “tortolito” ante la requisitoria periodística.

A sólo dos semanas de la relación, la feliz pareja pasó por el altar. “Nunca siento que me esté perdiendo algo estando casado con Almeda. Soy realmente maduro para mi edad, no encajo para nada en el grupo de gente más joven”, dijo Gary. En este caso, y por lo menos hasta el momento, familiares y amigos de la mujer no se quejaron por el casamiento. Es que al parecer no hay ninguna herencia ni dinero que hayan atrapado al novio. Parece que es amor de verdad, pese a las edades.