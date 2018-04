Polémica por las casas para alquiler que no pagan tasas

El tema viene desde el año pasado, cuando la comuna constató al menos 1000 casas que no pagan el servicio de recolección de residuos, agua y cloacas. Muchas de ellas están en loteos y condominios con fines de alquiler en un mismo lote.

La propuesta se discutió en el cuerpo deliberativo, pero los nueve concejales (siete del Frente para la Victoria y dos del MPN) no convalidaron la nueva ordenanza impositiva.

“De los municipios que conocemos, en casi todos se aplica pacíficamente este criterio, no entendemos el desacuerdo del Concejo Deliberante. El sentido común dice que si hay diez casas en un lote, deben pagar las diez por los servicios que se prestan, de otra manera se hace insostenible, tanto en términos económicos como de justicia e igualdad”, indicó explicó Leandro Lucero, secretario de Hacienda y Finanzas de la comuna.

El relevamiento se hizo el año pasado por un convenio con la dirección provincial de Catastro a través del sistema de información territorial. Además, la comuna constató las mejoras en los lotes por medio de inspecciones oculares.

El proyecto tiene algunos matices a discutir que, según el concejal emepenista Marcelo López, se harán en “una comisión ad hoc”.

De acuerdo con su postura, quienes no están de acuerdo con la nueva forma de cobrar las tasas (si hay cinco departamentos en un lote abonan los cinco y no uno) son las inmobiliarias y algunos vecinos que reclamaron en forma particular.

La ordenanza tiene puntos discutibles, como el pago de alumbrado público por unidad funcional o el barrido de calles. Pero los concejales directamente la descartaron.