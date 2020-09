Polémica en San Lorenzo: ahora, el repre de la "víctima" discriminó a los Romero

“Hasta anoche, a Herrera jamás lo llamo nadie para disculparse. Romero no se comunicó con ellos nunca", lanzó el apoderado del pibe, que fue subiendo el tono y la bronca en la entrevista que concedió a radio La Red.

https://twitter.com/arevalo_martin/status/1307764627728732162 “Hasta anoche, a Herrera jamás lo llamo nadie para disculparse. Romero no se comunicó con ellos nunca. Es de una terrible mala leche lo que le hicieron. Hacete amigo de un chileno y no de un paraguayo. Porque son traicioneros ”. Rudy Chamorro, repre de Herrera. @radiolared. — Martin Arevalo (@arevalo_martin) September 20, 2020

"Es de una terrible mala leche lo que le hicieron. Hacete amigo de un chileno y no de un paraguayo. Porque son traicioneros ”, aseguró luego Chamorro, quien descarrilló con su costado discriminatorio.

Horas antes, el que le salió con los tapones de punta a los Romero, en Radio Rivadavia fue el Gallego González.

"Me comuniqué con Herrera porque cuando tocan a San Lorenzo y, sobre todo con los chicos, me pone mal. Es un toro, el pibe está mal y no quiso hablar mucho de la patada. Me duele en el alma, lo llamé para alentarlo", contó.

image.png

Después, se metió en el lío con los Romero: "La bronca que tenía Romero porque lo limpiaron se la desquitó con Herrera y no le cagó la carrera al pibe de pedo. A los Romero no los aguanto más... que avión privado, que la familia, que cocinero... ¿Quiénes son, qué ganaron? Basta de los Romero, ya cansan y te sacan. Si pasaba esto en nuestra época, en el vestuario hubieran aparecido cinco mil piñas".

Además, el Gallego consideró que el público hostigaría a los guaraníes: "Los Romero no son agradecidos por todo lo que hizo el club por ellos. Que piensen un poco en el hincha, en la gente. Se salvan de que no haya gente en la cancha porque serían los más puteados del país".

"¿Quién carajo son los Romero? Uno no quiso salir a jugar porque sacaron al otro. Ni un córner patearon todavía", finalizó.