“En estos momentos estoy escuchando lo más ridículo, infundado y sinsentido que recuerde: el adoctrinamiento obligatorio por la Ley Micaela. Imposición totalitaria votada el año pasado, repleta de clichés del feminismo berreta. Voy a presentar un proyecto para derogarla”, escribió el representante de Juntos por el Cambio.

El tuit no cayó en gracia en la red social, debido a que el propio padre de la víctima, Néstor García, fue parte de la capacitación, y más teniendo en cuenta que la ola de femicidios no ha parado con la cuarentena: desde ADUNC informaron que son 35 las mujeres que fueron asesinadas desde que comenzó la cuarentena (a ellas se suman otras 4 víctimas que fueron encontradas asesinadas dentro de ese periodo, pero habían desaparecido antes del 20 de marzo).

“Hoy la Cámara de Diputadxs de la Nación tuvo la Capacitación Obligatoria por la Ley Micaela (N° 27.499), para que el Estado desnaturalice la violencia de género. Fue de manera virtual y estuvo a cargo del Ministerio de la Mujer y de @yuyo_garcia_25 , papá de Mica. La #LeyMicaela se logró con la militancia de muchas personas y el tesón de la familia de #MicaelaGarcía, víctima de femicidio. En su historia quedó demostrado que al Estado (especialmente el poder judicial) le falta una mirada de género.No faltaron las frases de odio de quienes siguen sosteniendo el machismo en el poder y se niegan a reconocer un movimiento genuino de liberación y ampliación de derechos. ¡"Ridículo, infundado y sin sentido" es lo que hace el machismo con las pibas! #LeyMicaelaYa #ViolenciaMachista #violenciadegenero #NIUNAMENOS #vivasnosqueremos #CamaradeDiputados @micagarciaorg”, expresaron desde el perfil oficial de la editorial Antiprincesas / Chirimbote en Facebook.

En tanto, en Twitter, algunos usuarios manifestaron: “Que papelonero. Ahora si que nos queda claro la necesidad y la importancia de la Ley. Espero que nunca una hija de usted tenga que pasar por violencia de género. Ojalá pronto se retracte de lo que dijo”; “Los adoctrinamientos y bajadas de linea se dan en los templos, ahí obligan a la gente a un pensamiento único, machista, patriarcal y elitista. Abran la cabeza, relajense, van a descubrir a la otra mitad de la población, la excluida por pastores y curas” y “Pero te va a ir mal con ese proyecto para derogarla, no te lo va a votar nadie. Ahorrate el papelón”.

Pese a que fueron varias las respuesta que recibió, el diputado sólo respondió a dos. “Cuál sería ese "feminismo berreta" al que se refiere?”, le consultó un usuario, a lo que replicó: “El que considera al hombre como 'macho enemigo', que determina conflictos entre hombres y mujeres, el que pretende deconstruir para fundar una nuevas sociedad, el que no tolera a las mujeres de tradiciones conservadoras. En fin, el feminismo de izquierda”.

El cruce no quedó allí y ese mismo usuario fue por más y agregó: “El objetivo de la ley es otro. Sensibilizar y capacitar en perspectiva de género. En ningún articulado de la misma dice que el hombre sea 'el macho enemigo'. Pedir derogación no es el camino, me parece”. “La ley es el marco. El contenido queda a cargo de feministas que simplifican en ese sentido. Explicar la violencia doméstica desde conceptos falsos lleva a no solucionar problemas reales y dramáticos”, insistió Sánchez.

"Pero hace rato que dejamos de hablar de VIOLENCIA DOMÉSTICA. VIOLENCIA hacia las mujeres hay en todos los ámbitos, el espíritu es capacitar en temas de género y violencia para finalizar con estereotipos. Es para entender lo que pasa y poder avanzar en políticas adecuadas", remató el tuitero.

