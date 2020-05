—¿Cómo ve a la política frente a la pandemia?

Creo que ahí hay una preeminencia muy grande de los ejecutivos tanto a nivel nacional como provincial, que son quienes están tomando las decisiones. El resto de las fuerzas políticas están guardando una prudencia relativamente razonable al principio, y ahora yo creo que es hora de tomar mayor protagonismo.

—¿Está de acuerdo con la cuarentena?

Claramente, la cuarentena era necesaria para proteger la situación sanitaria. Ahora hemos entrado a una fase en la que faltan ideas para salir de la cuarentena de manera inteligente.

—¿Qué rol debe jugar la oposición para una salida como la que imagina?

Entiendo que desde la oposición tenemos que tener más protagonismo tanto a nivel nacional como provincial. No puede ser que las alternativas sean la cuarentena o nada. Me parece muy importante que haya un rol mucho más fuerte y claro de la oposición, y por eso nos parece fundamental que se reabra el Congreso, que empiece a funcionar el sistema republicano.

—¿Hasta ahora cómo se actuó?

Se pasó de una fase necesaria de cierre total a una cuarentena eterna de la que no se sabe cómo salir. No hay ideas. Por ejemplo, en la provincia tenemos 0,01% de personas contagiadas de coronavirus. Claramente, no hay una situación sanitaria grave. Lo que hay que hacer es reactivar la economía. Puede ser gravísimo seguir en cuarentena. Hay que reactivar el funcionamiento económico de cada una de las localidades de la provincia porque las consecuencias de mantener una situación como esta sin cambios pueden ser realmente gravísimas a nivel económico, pero también a nivel sanitario.

—¿Cómo empeoraría la situación sanitaria con la cuarentena?

El coronavirus no es lo único que afecta a la salud, hay otros trastornos que se les pueden provocar a las personas por él, como la ansiedad por la falta de posibilidades de resolver esta situación, es decir, las enfermedades vinculadas al estrés van a resurgir. Posiblemente no nos enfermemos de coronavirus pero sí de otras cosas. Sobre la capacidad de contagio, creo que se tomaron las medidas que correspondían al principio, pero esas medidas debieron tener una fecha límite, que ya se sobrepasó.

—En todo el mundo se están experimentando acciones para contener la pandemia con el menor impacto económico posible, pero los datos día a día indican que la economía cae en los países con más o menos aislamiento social. En Neuquén, un descuido ciudadano generó un caos sanitario en Loncopué. Todo eso condiciona las decisiones de los responsables políticos

Es cierto, por eso nosotros presentamos un plan de manera formal, para decirle al gobierno provincial que asumimos juntos las consecuencias de la apertura de la economía. Hicimos un trabajo con cámaras empresarias, comerciantes, profesionales de diferentes disciplinas, inclusive profesionales de la salud. Contemplamos medidas de atención primaria de la salud que permitan ocuparse de los grupos de riesgo y el diseño de un protocolo para cada actividad en vistas a la reactivación de la economía de forma inmediata.

—¿Por qué creé que el gobierno de Omar Gutiérrez no tuvo en cuenta el plan de ustedes?

Creo que no se están tomando otras medidas básicamente por miedo a que esta situación escale. No se quieren hacer cargo por una cuestión de comodidad o, tal vez, solamente por miedo.

—¿El Congreso debe reactivarse con sesiones presenciales o virtuales?

Nosotros propusimos desde hace tiempo que se haga un mix entre presencialidad y presencia remota, contamos con la tecnologías adecuada para sesionar, es decir, no hay motivos para que esté parado el funcionamiento del Congreso en medio de una pandemia.

