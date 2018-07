Pero más allá del hecho informativo, en el que el alcotest dio positivo a uno de los ocupantes de la moto con 1,45 gramos de alcohol en sangre y se constató que no tenían documentación del vehículo, LMN fue testigo de un inusual procedimiento.

Una periodista de este medio fue abordado por el personal policial, que solicitó que fuese "testigo" del operativo.

Aunque la profesional puso reparos ya que el procedimiento había sido realizado minutos antes y no estaban ni el vehículo ni los supuestos infractores, los uniformados indicaron que no había problema que no fuese un hecho presencial y que sólo necesitaban una firma.

"Ya tenemos un testigo presencial que firmó, sólo necesitamos otra rúbrica", manifestaron ante el comentario de la colega que, ante la insistencia, procedió a firmar la hoja respectiva.

¿Será una modalidad que se repite en los operativos policiales?

