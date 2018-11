Policía le dispara y lo mata al creer que era un ladrón

Clave: el policía declaró que el joven le mostró un arma y que pensó que le iba a disparar.

Según informaron fuentes de la investigación, Cuezzo quedó detenido y declaró ante la Justicia que “Sánchez se levantó la remera y sacó un arma de fuego que tenía en la cintura”, por lo que el agente se vio obligado a sacar su arma reglamentaria y realizar el disparo. Los efectivos que intervinieron secuestraron en el lugar del hecho el arma reglamentaria del agente, calibre 9 milímetros, y el arma que llevaba el joven.

Omar Sánchez, padre de la víctima, contó a los medios que su hijo no estaba robando, que la moto le pertenecía y la estaba empujando hasta su casa porque se había quedado parada en la esquina. El joven había llevado hasta la parada del colectivo a la empleada doméstica. “Es verdad que mi hijo tenía un arma registrada a su nombre, pero la tenía por distintos hechos de inseguridad que sufrió para cuidar a su familia, ya que era padre de dos bebés”, agregó el hombre. “El policía le pidió que se detuviera y como no reconoció que era un federal porque estaba de civil, Adrián le mostró que tenía un arma, pero no disparó”, contó Sánchez. “El que disparó porque mi hijo no se detuvo fue el policía. Mi hijo no era un ladrón, era un trabajador”, insistió angustiado.

Lo matan al querer robar a dos policías

tres ladrones que se movilizaban en un auto en la zona de Ramos mejia, al oeste del conurbano bonaerense, intentaron asaltar a dos policías de civil que circulaban en un auto particular. Fue entonces cuando escucharon la voz de alto y se desató la balacera. uno de los ladrones murió mientras que los otros dos lograron escapar. Iván Ezequiel casas, que tenía 18 años y vivía en Fuerte Apache, murió este miércoles en el hospital de Haedo. Allí lo habían trasladado luego de que quedara tendido en el asfalto, malherido, mientras sus cómplices huían en el auto tras tirotearse con la Policía.