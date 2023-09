A dos años de la muerte de Adriana Yanquitul la causa aún no llegó a juicio

Esta semana se cumplieron dos años de la muerte de Adriana Yanquitul, la joven que murió repentinamente tras una cirugía en Villa La Angostura por una presunta mala praxis . En qué estado se encuentra la causa y por qué aún no se dictó la elevación a juicio .

Cabe recordar que la mujer de 29 años murió repentinamente tras una cirugía de vesícula, un procedimiento considerado habitual. Aunque todos los estudios pre operatorios habían dado supuestamente bien y la habían habilitado para la cirugía, algo no salió bien y la joven murió por un shock hipovolémico poco tiempo después de haber salido del quirófano.

"Iniciada la cirugía, la misma debió ser convertida a cirugía abierta por sangrado del lecho quirúrgico sin lograr hemostasia satisfactoria, falleciendo la víctima horas después debido a un shock hipovolémico como consecuencia del sangrado no limitado en contexto del procedimiento quirúrgico de extracción de la vesícula", detalló la fiscal Valeria Panozzo en audiencia.

Es que la paciente tenía antecedentes de una operación previa que suponía un riesgo para el éxito del nuevo procedimiento.

"Rumi obró con negligencia en su profesión médica, al haber realizado una incorrecta elección en el procedimiento quirúrgico a llevarse a cabo en una paciente que como antecedente tenía una cirugía de laparotomía exploratoria media abdominal superior como tratamiento por una lesión de arma blanca que le generó una laceración hepática(...) Dicho antecedente forma múltiples adherencias a nivel intra abdominal, lo que dificulta el manejo de instrumental laparoscópico, radicando aquí la contraindicación de la técnica elegida por el profesional", se indicó.

Esto es algo que debió de tenerse en cuenta, sobre todo si el médico (y otros profesionales que también podrían ser imputados) contaban con la historia clínica de la paciente -como debería ser- y además la habían sometido a estudios prequirúrgicos de rigor.

Aunque el sangrado fue detectado durante la cirugía y frenado con distintos métodos, éstos "no fueron suficientes". Desde la finalización de la operación alrededor de ese mediodía hasta las 18, los médicos "no constataron evolución en la joven, no se realizó ninguna interconsulta y tampoco se evaluó su derivación a un centro de mayor complejidad", explicó Panozzo.

Por este motivo, consideró que Rumi incurrió en un homicidio culposo, figura por la cual lo acusó.

En stand by

Esta semana se cumplieron dos años de la muerte de la joven y la causa se encuentra en stand by en la etapa previa a la elevación a juicio. La audiencia de control de acusación, en la que la fiscalía presentaría toda la prueba para llevar a juicio al médico Santiago Rumi, se realizaría en principio en agosto pasado, pero quedó en suspenso por pedido de reprogramación de la abogada particular que representa la querella. Al parecer, el médico y su defensa habrían introducido una propuesta para una salida alternativa al juicio que aún no fue aceptada por la familia de la víctima, que insiste en avanzar a juicio.

“Se cumplen dos años de la terrible pérdida que podría haber sido evitable si hubieran hecho su trabajo”, sostuvo Cristina, madre de la víctima, en redes sociales. “Culparé toda mi vida a Santiago Rumi. Me quitó a mi hija, la dejó morir después de intervenirla, no hizo absolutamente nada para salvarla”, denunció.

La madre aseguró que la situación que vive es muy dolorosa. “En días como hoy se hace más profunda la herida inmensamente. Estas fechas son muy difíciles”, expresó. Dijo además que la muerte de su hija la "devastó”. “Hoy debo tener ayuda psicológica y psiquiátrica”, confió.