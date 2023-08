Asaltaron a un joven a punta de pistola cuando iba a trabajar

Según la denuncia que realizó posteriormente en la Comisaría 15 del barrio Pampa, en el bolso robado llevaba su teléfono celular, documentación personal y su billetera con la suma aproximada de 50 mil pesos en efectivo.

El comisario confió: "Gracias a Dios podemos decir que no resultó lesionado".

Los investigadores ya trabajan en base a la descripción de los autores que pudo brindar la víctima y buscan cámaras en los alrededores para poder contar con más indicios que ayuden a identificarlos.

Los robos bajo amenaza de armas de fuego o blancas son habituales en Cutral Co, tanto en la vía pública y a cualquier horario como aquellos en los que los delincuentes ingresan a domicilios y amedrentan a sus víctimas. No obstante, no son frecuentes los homicidios en ocasión de robo y las víctimas no suelen ser heridas en la mayoría de los casos.