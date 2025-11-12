Atraparon a un ladrón que intentó robar en una vivienda del oeste capitalino

El ladrón fue detenido en calle Sargento Vidal casi San Martín. Aunque su cómplice no fue capturado, descartó el botín.

Un ladrón fue atrapado in fraganti cuando intentaba cometer un robo en una casa junto a un cómplice. Su plan salió mal porque los vieron los vecinos y avisaron a la Policía. El cómplice logró darse a la fuga.

Según informó la Policía, todo ocurrió el lunes por la tarde, alrededor de las 20:40, cuando el personal policial de la Comisaría Tercera fue alertado de un presunto robo en el interior de una vivienda ubicada en la intersección de calles Facundo Quiroga y Juan B. Justo.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un joven vestido con buzo oscuro y pantalón corto claro, quien coincidía con la descripción aportada por el testigo al operador del Centro de Operaciones Policiales.

Al notar la presencia de lo suniformados, el sospechoso intentó darse a la fuga por calle Facundo Quiroga en dirección sur, pero fue rápidamente alcanzado y aprehendido a pocos metros. El individuo resultó ser un joven de 23 años de edad, quien fue identificado como uno de los presuntos autores del hecho.

comisaria tercera.jpg Acorralado por las pruebas en su contra, "el Gordo Fede" decidió entregarse en la Comisaría Tercera.

Posteriormente, los uniformados regresaron hacia el domicilio con el objetivo de verificar el inmueble y recabar más información y se encontraron que otro delincuente, cómplice del primero, permanecía allí.

Los efectivos lo observaron cuando se disponía a huir con elementos en su poder, por lo que se irradiaron las novedades a los móviles de la jurisdicción para coordinar su interceptación.

Durante el seguimiento, en calle Sargento Vidal casi San Martín, el segundo individuo arrojó al suelo objetos de valor, entre ellos alhajas y un par de zapatillas color violeta.

sargento vidal y san martin

Minutos más tarde, personal de Criminalística se hizo presente en el lugar para realizar las pericias correspondientes y el secuestro de los elementos hallados.

De esta manera, se logró exitosamente frustrar el intento de robo. No obstante, el segundo ladrón no fue aprehendido.

Delincuente en libertad condicional volvió a robar y lo atraparon

Un delincuente reincidente y que gozaba de una libertad condicional, en los últimos meses de su condena, fue atrapado y acusado por nuevos delitos. Una nueva condena lo llevará de regreso a la cárcel en poco tiempo. Qué se le atribuye.

En una audiencia realizada el lunes, la asistente letrada de la fiscalía, Nadia Pérez, formuló cargos al delincuente identificado como "L.N.R." por tres nuevos hechos delictivos cometidos recientemente, mientras el imputado se encontraba en libertad condicional, aún purgando una condena anterior.

En primer lugar, Pérez precisó que el sábado 8 de noviembre, el acusado ingresó a una vivienda de la capital, tras escalar una medianera de más de dos metros de altura y dañó los candados de seguridad para robar dos bicicletas. Para retirarse rompió otro candado, que estaba colocado en el portón. Toda la secuencia, destacó la asistente letrada, fue registrada por cámaras de seguridad.

fiscal horacio maitini y nadia perez.jpg

Luego, el domingo 9 de noviembre por la mañana, "L.N.R." ingresó a otra vivienda portando un arma de fuego calibre 22. Una vez dentro, apuntó y amenazó con matar al dueño de casa, pero la víctima lo logró desarmar tras un forcejeo y lo retuvo hasta la llegada de la Policía. Tras este hecho fue que quedó detenido para formulársele cargos.

Por estos nuevos hechos, la fiscalía encuadró la conducta del imputado como robo agravado por escalamiento, en calidad de autor y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real con violación de domicilio y amenazas agravadas.

Por último, se le atribuyó un tercer hecho de encubrimiento por receptación dolosa de una motocicleta robada, registrado en agosto de este año.