Bomberos de Centenario reclaman por el estado de la Ruta 7: "No podemos seguir esperando que la gente se muera"

El estado de la Ruta 7 preocupa en la ciudad de Centenario.

Ante la repetición incesante de siniestros viales graves y la constante pérdida de vidas humanas, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Centenario elevó un reclamo formal ante las autoridades locales exigiendo soluciones de infraestructura de fondo sobre la traza de la Ruta 7.

El jefe del cuartel, Patricio Álvarez , advirtió en diálogo con La Red sobre la necesidad de concretar las obras proyectadas antes de seguir lamentando tragedias: "No podemos seguir esperando que la gente o se muera o termine gravemente lesionada por estas promesas que se hacen en base a los anuncios de obras que parecen faraónicas en muchos de los casos".

El impacto del desarrollo en Vaca Muerta convirtió a la arteria en una convulsionada autopista urbana que quintuplicó su caudal de tránsito habitual y eliminó la dinámica de las horas pico tradicionales. "Hoy tenemos desde las 5 de la mañana que arranca todo el tránsito petrolero, hasta prácticamente las 1, 2 de la mañana, que es permanente", graficó Álvarez al describir cómo el flujo ininterrumpido atraviesa el casco urbano de Centenario.

El bombero remarcó que "la ruta quedó chica" y que, si bien la habilitación de la Ruta 67 para desviar cargas pesadas representa un alivio importante, "verdaderamente no alcanza".

El cruce más peligroso que tiene la Ruta 7.

Urgencia de obras y cruces seguros

Entre las medidas operativas prioritarias, el cuartel insiste en la construcción de puentes peatonales elevados para proteger a los vecinos que deben cruzar a pie, recordando con dolor la muerte de un joven de 19 años atropellado en el sector.

Asimismo, plantean cerrar los accesos directos desde caminos rurales e instalar rotondas de retorno en puntos críticos, evitando que los automovilistas deban girar esperando el paso de vehículos que circulan a más de 120 kilómetros por hora. A su vez, exigen una señalización efectiva que encauce obligatoriamente al transporte de mercancías peligrosas fuera de la ciudad.

Prevención activa y fallas de respuesta

Aunque reconocen que la jurisdicción sobre la calzada corresponde a Vialidad Provincial, desde el cuartel reclaman una gestión activa del municipio para motorizar los proyectos postergados. Álvarez recordó que el año pasado presentaron un informe técnico por anegamientos e inconvenientes en el tramo entre la Shell y el hospital, pero la provincia aún no dio respuestas.

"Cuando hablamos de prevenir, claramente es nuestra tarea, porque para eso tenemos que estar en el antes y no en el después", fundamentó el jefe de bomberos, asegurando que "lo único que perseguimos básicamente es el valor de la vida, que es el que todos le damos a una situación que claramente hoy nos está superando".

Sebastián Fariña Petersen

Las secuelas de los siniestros

El reclamo cobra mayor dimensión al cruzarlo con las estadísticas provinciales de la ONG Bien Argentino y la Policía, citadas en La Red, que contabilizan 39 fallecidos en los primeros siete meses del año —incluyendo 11 motociclistas, tres peatones y tres ciclistas—, además de 163 heridos graves y 884 leves.

Álvarez hizo especial hincapié en el impacto silencioso que dejan las secuelas físicas en las personas afectadas: "Es el número que no se tiene en cuenta, que también claramente es un daño que nos queda como comunidad, donde la calidad de vida de las personas cambió por completo teniendo en cuenta la lesión que recibió".