Brutal agresión a una adolescente a la salida de una matiné en Plottier

A pesar de que el último sábado parecía ser uno como cualquier otro en el que habían llevado a sus hijas a bailar, este se volvió una pesadilla. "Mi nena va recordando de a poco porque le pegaron tanto en la cabeza que se le formaron como lagunas mentales, así que dé a poquito vamos reconstruyendo lo que le pasó", dijo la mujer.

matiné generica.jpg Las matiné son para que los adolescentes que no tienen edad para ir a bailar a discotecas puedan ir a divertirse.

Todo comenzó a los pocos minutos que el grupo de amigas había llegado al lugar y se encontró con más conocidos y compañeros de escuela. Todos se pudieron a bailar en ronda hasta que la adolescente agredida se separó de los demás para ir al baño.

"Ella sintió que la agarraban de los pelos, la empujaron y le dieron la cabeza contra la pared. En esta oportunidad pudo zafarse y se acercó a una de las personas que ponen de seguridad y le dijo lo que había pasado porque de reojo vio a su agresora y vio que era una chica de unos 17 años que trabaja vendiendo las entradas ahí, pero que no debería estar con todos los más chiquitos que se van a divertir. Bueno, resulta que este guardia no hizo nada, no le brindó ninguna ayuda", aseguró Janet.

Ante esto, la adolescente volvió con su grupo y no se separó de ellos durante el resto de la matiné, pero a la hora de la salida, una vez en la vereda, la misma joven que la había agredido la agarró de los pelos, esta vez con amigas. Entre todas formaron una ronda en la que se turnaban para darle golpes con las manos y cuando la víctima cayó al suelo allí comenzaron a patearla hasta que perdió el conocimiento.

"En ese momento pasó una señora por el lugar, vio lo que estaba pasando y se detuvo a ayudar. Cuando la vieron las agresoras se fueron y dejaron a mi hija ahí tirada, inconsciente. Esta mujer llamó a la Policía y a la ambulancia porque mi hija no reaccionaba", recordó.

SFP Hospital de Plottier (3).JPG En el hospital lograron estabilizar a la adolescente víctima de la brutal agresión. Sebastian Fariña Petersen

Una vez en el hospital lograron estabilizarla y tras varios estudios médicos diagnosticaron que tenía traumatismo de cráneo y el tabique fracturado en tres partes. "Ahora está en casa con reposo absoluto. Tiene como lagunas mentales, va acordándose de a poco de lo que le pasó", dijo Janet.

La agresión fue planeada por WhatsApp

La madre de la adolescente golpeada en grupo aseguró que todo fue planificada en un grupo de WhatsApp. "La que atacó primero a mi hija no es tan chica, tiene unos 17 años y sus amigas también. Ella sabía que esa noche mi hija iba a ir porque hay que comprar las entradas para asistir y esas entradas vienen con nombre y es ella la que las vende", indicó.

Pero además de eso, en el grupo que tienen planificaron cada paso a seguir: "Es más, en caso de que mi nena no fuera, ya sabían de un cumpleaños al que ella iba a ir y si no le podían pegar el sábado, la otra opción que tenían era hacerlo en esa fiesta".

La denuncia por robo fue radicada en la Comisaría Séptima de Plottier.

Janet dijo que la denuncia ya fue radicada en la Comisaría Séptima, desde donde ya comenzaron las tareas pertinentes, mientras ellos como familia se encuentran haciendo una recolección de pruebas y testimonios de testigos para demostrar que "todo fue premeditado y la intensión era matar".